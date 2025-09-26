COSENZA – Esplode la polemica al Comune di Cosenza dopo l’approvazione della delibera di Giunta n. 131 del 6 agosto 2025, con cui l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso ha affidato alla società Arcadia srl la realizzazione di una strategia di comunicazione integrata per la città. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a 170.068 euro (Iva inclusa) e sta già suscitando durissime reazioni da parte delle opposizioni che ne chiedono l’immediata revoca.

“Una spesa esorbitante e ingiustificata”

Secondo i consiglieri comunali di minoranza, si tratta di una spesa “esorbitante e ingiustificata”, che rischia di trasformarsi in una “campagna propagandistica a favore di un’amministrazione fantasma, di cui non si sentiva alcun bisogno”.

I firmatari della nota – Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro – chiedono chiarimenti immediati al sindaco e alla Giunta.

Le accuse al Comune di Cosenza: “Questione di priorità”

Al centro delle critiche non è solo la cifra stanziata, ma anche le tempistiche. La proposta, spiegano i consiglieri, è stata presentata il 31 luglio ed è approdata in giunta appena sei giorni dopo, il 6 agosto: «Un’accelerazione sospetta – accusano – se si pensa ai ritardi cronici con cui l’Amministrazione affronta le emergenze della città».

Gli esponenti di opposizione parlano di un vero e proprio spreco, soprattutto se confrontato con i problemi irrisolti di Cosenza: «È inaccettabile – sottolineano – che si scelga di spendere 170mila euro in un solo anno per campagne pubblicitarie online, gestione di social e ricerche demoscopiche, mentre restano insolute questioni ben più urgenti legate ai servizi essenziali dei cittadini».

“Quella del Comune di Cosenza è una strategia autoreferenziale”

Il sospetto dell’opposizione è che la comunicazione finanziata dal Comune abbia finalità più politiche che istituzionali: «Temiamo – si legge ancora – che questa strategia serva solo a mettere in risalto le figure del sindaco Franz Caruso e di una Giunta già proiettata a future candidature. Non pensiamo che ce ne sia bisogno».

I consiglieri ricordano inoltre che il Comune dispone già di strumenti e canali istituzionali per informare i cittadini, senza dover ricorrere a costosi affidamenti esterni. Da qui la richiesta di revoca della delibera, bollata come “squallida operazione” e definita da alcuni “di dubbia legittimità”.

“Chi vuole fare politica social, la paghi di tasca propria”

La chiusura del documento è senza mezzi termini: “Chi vuole fare politica social – scrivono i consiglieri di minoranza – attinga alle proprie tasche. Non si può chiedere ai cosentini di pagare per l’autopromozione del sindaco e della sua giunta”.

La polemica è dunque destinata a infiammarsi, in attesa che l’Amministrazione fornisca le proprie motivazioni e chiarisca i dettagli di una spesa che, almeno per l’opposizione, rappresenta l’ennesima dimostrazione di priorità sbagliate.