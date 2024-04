Completata la bitumazione di via XXIV Maggio, lunedì via Tancredi. Botta e risposta sulle somme usate per i lavori

COSENZA – Sono stati completati i lavori di bitumazione su via XXIV Maggio, in pieno centro a Cosenza, e la strada è stata riaperta ai cittadini e al traffico veicolare. Il cronoprogramma va avanti e prevede, adesso, la bitumazione di un’altra arteria che presenta criticità: via Tancredi. Parliamo di un tratto di strada che da vai Misasi permette di raggiungere la rotonda di Viale della Repubblica e poi imboccare Via Pasquale Rossi per prendere l’Autostrada A2 del Mediterraneo. A proposito della famigerata rotonda voluta e installata dall’Amministrazione Occhiuto. Come avevamo scritto alcune settimane fa, sarà smantellata non appena saranno completati i lavori di bitumazione.

La mozione dell’opposizione sulle somme dell’immobile venduto all’Asp

Ieri sera, durante il consiglio comunale. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe D’Ippolito aveva depositato una mozione (poi bocciata dalla maggioranza) e presentata dai gruppi di minoranza che impegnava il Sindaco, la Giunta e tutti i Dirigenti Comunali, affinché l’Amministrazione utilizzasse le somme provenienti dall’alienazione all’ASP dell’immobile di via degli Stadi per un importo di 5 milioni di euro, (dove è già operativa la nuova centrale del 118) “soltanto per investimenti che mirino all’arricchimento del patrimonio del Comune di Cosenza, acquisire immobili di utilità funzionale per i servizi pubblici, ristrutturare immobili di proprietà comunale ad uso ufficio, ristrutturare immobili di edilizia residenziale pubblica, riqualificare, previo esproprio, lotti di terreni abbandonati e, in ultima istanza, ogni possibile arricchimento del depauperato patrimonio comunale, anche in ottica del risanamento delle casse del Comune”.

“Somme usate per la sistemazione del manto stradale”

D’Ippolito aveva anche sottolineato che “le somme provenienti dalla vendita dell’immobile di via degli stadi, sono state allocate nel Titolo secondo ed attualmente sono poste alla base della programmazione per opere, che si potrebbero impropriamente definire di manutenzione straordinaria, nello specifico relativamente alla sistemazione del suolo, del manto stradale, dei servizi e per edilizia scolastica che, quindi, non possono essere utilizzate per spese corrente, ma soltanto per investimenti”.

De Cicco “mozione è contro i cosentini. Somme già stanziate “

Sulla mozione proposta dai gruppi di minoranza e concernente il diverso utilizzo delle risorse provenienti dalla alienazione dell’immobile di via degli Stadi, è intervenuto l’Assessore alla manutenzione Francesco De Cicco. “La proposta della minoranza – ha spiegato De Cicco – non è a favore dei cittadini. È la prima volta che ci viene chiesto di spendere diversamente queste risorse, non sarebbe giusto nei confronti della città”. Quindi De Cicco ha precisato che per la bitumatura a tappeto di via 24 maggio e per quella di via Tancredi, il cui inizio è stato annunciato per lunedì prossimo, le risorse sono diverse e non riguardano quelle derivanti dalla vendita dell’immobile di via degli Stadi”.