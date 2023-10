«Comico l’ergersi a difensori di Funaro mentre Cosenza viene distrutta da Occhiuto»

consiglieri di opposizione potessero avere il pudore di tacere rispetto alla vicenda della revoca dell’ormai ex vicesindaco Funaro, ma abbiamo sbagliato valutazione”. Lo afferma in una nota il consigliere del Gruppo Franz Caruso Sindaco, Giuseppe Ciacco, che sottolinea: “E, allora, i consiglieri di FdL si ergono comicamente, oltre che grottescamente, a difensori di Maria Pia Funaro a loro dire “coraggiosa” per le scelte compiute. COSENZA – “Avevamo immaginato che alcunipotessero avere il pudore di tacere rispetto alladell’ormai ex vicesindaco Funaro, ma abbiamo sbagliato valutazione”. Lo afferma in una nota, che sottolinea: “E, allora, i consiglieri di FdL si ergono comicamente, oltre che grottescamente, a difensori di Maria Pia Funaro a loro dire “coraggiosa” per le scelte compiute.

Una valutazione, la loro, che, per la rozzezza delle argomentazioni utilizzate, oltre ad offendere la stessa Funaro, offende gli stessi cittadini. Detto ciò, senza entrare nel merito della questione e per non scendere al loro stesso livello, non intendiamo confermare o smentire atti e fatti, coraggiosi o meno, della ormai ex vice sindaco Funaro. Ci soffermiamo, invece, a beneficio dell’opinione pubblica, su alcune questioni di interesse generale.

Intanto è d’obbligo porre una domanda. Come mai gli “spadaccini” consiglieri di FdL, quando è stata defenestrata la “loro” allora Vice Sindaca, sono rimasti zitti e muti. Temevano l’ira funesta del potestà? Ovviamente, sono sempre gli stessi consiglieri, che oggi rimangono muti rispetto all’opera di distruzione della città di Cosenza perpetrata dalla Regione Calabria, governata, guarda caso, dal fratello del loro ex sindaco. Detto ciò, è appena il caso di ricordare ai moschettieri di FdL, i quali parlano, impropriamente, del Bilancio preventivo, tentando di mestare nel torbido e insinuando che la ex vicensindaco non ha partecipato alla Giunta che lo ha approvato, chissà per quali reconditi motivi, che la stessa ormai ex vicensindaco aveva già approvato il Piano di Riequilibrio, su cui si basa il preventivo di oggi. Ed a proposito di conti pubblici e Bilanci dell’Ente, è facile esclamare: da quale pulpito viene la predica! Proprio loro che sono stati correi del disastro delle finanze del Comune di Cosenza e anche dell’Amaco, che ha messo in ginocchio la città, sottraendole servizi importanti”.

“Un disastro – conclude Giuseppe Ciacco – che Franz Caruso e la sua maggioranza stanno arginando per far rinascere a nuova vita la nostra Cosenza con un’azione determinata, che non si piega a nessuno e che non lascia spazio a compromessi ed a sotterfugi”.