“Columns”, il film del regista cosentino Garrafa, su Amazon Prime Video nel continente americano

COSENZA – “Columns”, il film del regista Gustavo Garrafa, è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video in tutto il continente americano, dalla punta settentrionale del Canada fino all’estremità meridionale dell’Argentina. Tuttavia, in Brasile, gli spettatori possono godere di questo emozionante film esclusivamente su Box Brazil Play, piattaforma leader della trasmissione con oltre 40 canali TV in diretta nel paese.

La trama

“Columns” ruota attorno a un enigmatico fenomeno: strane e misteriose colonne aliene che emergono improvvisamente dai cieli in diverse parti del mondo, senza alcuna spiegazione apparente. Queste colonne diventano il fulcro della storia, attirando l’attenzione e l’interesse di molteplici personaggi e intrecciando le loro vite in un contesto da fine del mondo. Il mistero che avvolge le colonne si mescola con le emozioni profonde e complesse dei protagonisti, creando un film avvincente e coinvolgente.

Gustavo Garrafa è estremamente orgoglioso della distribuzione internazionale di “Columns” e dell’opportunità di portare il film nella sua terra natale, l’Argentina. Per il regista, condividere la propria opera con il pubblico argentino rappresenta un momento di grande gioia e soddisfazione. L’Argentina ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Garrafa, e vedere il suo lavoro raggiungere il pubblico del suo paese d’origine è un traguardo significativo nella sua carriera artistica.

La distribuzione di “Columns” in tutto il continente americano, inclusa l’Argentina, consente a Garrafa di connettersi con un pubblico più ampio e di condividere la sua visione artistica in modo più completo. Il regista spera che il film catturi l’immaginazione degli spettatori, offrendo loro un’esperienza avvincente e stimolante. Garrafa è grato per l’opportunità di presentare “Columns” a un pubblico così diversificato e spera che il film possa suscitare emozioni, riflessioni e un senso di connessione con il suo pubblico in tutto il continente americano. Oltre ad essere disponibile in tutto il continente americano su prime video, il film ha anche conquistato altri territori, come Europa, Australia, India e il Giappone, mentre nel resto del mondo è disponibile attraverso la piattaforma di streaming Plex.