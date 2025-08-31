HomeArea Urbana

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno restituito alla vita»

L’eccellenza del reparto di Gastroenterologia dell'Annunziata salva la vita ad un turista. Il signor Salvatore Castello, con la sua famiglia, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine all'équipe medica e al personale sanitario

COSENZA – Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie all’eccellenza del reparto di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Il 12 agosto, l’uomo era stato ricoverato in codice rosso all’Annunziata a causa di una massiccia emorragia gastrica, trattata inizialmente con emostasi combinata (iniezione di adrenalina ed hemospray). Dopo un primo miglioramento e le dimissioni, il giorno di Ferragosto si è verificata una nuova e grave recidiva.

Determinante si è rivelata la prontezza diagnostica del dottor Francesco Rettura, che ha disposto una TAC addominale individuando un pseudoaneurisma dell’arteria splenica, responsabile dell’emorragia. Il 16 agosto è stato quindi eseguito un intervento salvavita di embolizzazione endoarteriosa dal dottor Tommaso De Bartolo, portato a termine con successo.

Nei giorni seguenti, i controlli clinici e radiologici hanno confermato l’esito positivo, permettendo la dimissione del paziente il 23 agosto. Castello, oggi in buone condizioni, insieme alla sua famiglia ha voluto esprimere pubblicamente la sua riconoscenza a tutto il personale sanitario che lo ha seguito: il dottor Francesco Rettura, la dottoressa Giusy Franco, il dottor Tommaso De Bartolo e la sua equipe, il dottor Stefano Migliozzi, il dottor Mario Verta (Primario), la dottoressa Giulia Fabiano e il dottor Mario Erboso.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari, per la professionalità, la disponibilità e il calore umano dimostrati. «Mi hanno restituito alla vita e all’affetto della mia famiglia – ha dichiarato Castello – e a loro va la mia più profonda gratitudine».

