Colletta Alimentare: in 500 punti vendita della Calabria per raccogliere beni di prima necessità

MONTALTO UFFUGO (CS) – Sono già oltre 500 i punti vendita coinvolti in tutta la Calabria per la 28ma edizione della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” che quest’anno coincide con l’ottava Giornata Mondiale dei Poveri. Ancora aperta la campagna di reclutamento volontari e, anche quest’anno, parteciperanno le scuole.

Un appuntamento diventato ormai fisso con la solidarietà, anche in Calabria, come ricorda il Direttore Generale del Banco Alimentare della nostra regione, Gianni Romeo: “Di anno in anno, anche in condizioni estreme come la pandemia, la Calabria ci ha dimostrato la propria generosità. Sappiamo, infatti, – spiega Romeo – come sia difficile in una terra come la nostra, passata recentemente alle cronache come la regione più povera d’Italia, arrivare a fine mese. Anche pochi euro del bilancio familiare dirottati sulla beneficenza possono fare la differenza”.

E invece è proprio da chi meno te l’aspetti che arriva la donazione che vale di più: un pacco di pasta, una scatola di legumi, una confezione di omogeneizzati per fare la propria parte, anche quando non si potrebbe spendere.

“L’anno scorso, attraverso la nostra rete di solidarietà sono state distribuite 6.927,96 tonnellate di prodotti destinati alle persone in difficoltà – fa sapere il Presidente del Banco Alimentare della Calabria, Francesco Gerardo Falcone. Di queste, 168 tonnellate sono state raccolte nell’edizione 2023 della Colletta Alimentare, alla quale hanno partecipato 4.800 volontari. Collaborano con noi 598 strutture caritative tramite le quali siamo riusciti ad aiutare quasi 130.000 persone in tutta la regione. Naturalmente quest’anno contiamo di fare di più e meglio”.

Le strutture caritative accreditate col Banco Alimentare della Calabria sono così distribuite:

Catanzaro: 90

Cosenza: 244

Reggio Calabria: 183

Crotone: 47

Vibo Valentia: 31

Matera (associata alla Calabria): 3

“Tra le diverse attività che svolgiamo durante tutto l’anno – conclude il Presidente Falcone – c’è il progetto di sensibilizzazione al dono contro lo spreco alimentare che conduciamo nelle scuole, a partire dai bambini di 3 anni fino ai ragazzi ormai maggiorenni. Lavoriamo tanto anche con le aziende che decidono di svolgere i loro progetti di responsabilità sociale d’impresa invitando i propri dipendenti a trascorrere giornate di formazione con noi, toccando da vicino il bisogno”.

Quest’anno saranno due gli eventi principali in Calabria nel corso dei quali verrà presentata la Colletta Alimentare 2024: il primo a Reggio Calabria, giovedì 7 novembre alle ore 17.00 presso il Museo Archeologico Nazionale. Il secondo a Rende, venerdì 8 novembre alle ore 17.00 presso il BV President Hotel – Via A. Volta Rende.