HomeArea Urbana

Collegare Mendicino all’Unical: la proposta di un bus per studenti e lavoratori, la mozione di Luciani

Il consigliere comunale Luciano Luciani, ha raccolto la voce dei cittadini e ha portato in Consiglio comunale la proposta di attivare un servizio intracomunale

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 4 minuti
- Advertisement -

MENDICINO (CS) – Un’Amministrazione comunale ha il dovere di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, soprattutto quando si tratta di temi che incidono direttamente sulla vita quotidiana, come la mobilità. In quest’ottica si inserisce la proposta di attivare un servizio intracomunale tra Mendicino e l’Università della Calabria (UNICAL), una delle realtà accademiche più importanti del Mezzogiorno, che accoglie ogni giorno centinaia di studenti e lavoratori provenienti proprio dal nostro territorio. Il consigliere comunale Luciano Luciani, fedele al ruolo che la sua funzione richiede, ha raccolto la voce dei cittadini e ha portato all’interno del Consiglio comunale questa proposta, “concreta e urgente”. È questo, infatti, – precisa Lucinani “il compito di un consigliere comunale: ascoltare il territorio, interpretarne i bisogni e trasformarli in proposte politiche da sottoporre al dibattito e all’approvazione degli organi comunali.

Il servizio per l’Unical consentirebbe a studenti, docenti, lavoratori e famiglie di spostarsi in modo più agevole, economico e sostenibile. Perché migliorerebbe il collegamento tra Mendicino e il resto dell’area urbana, contrastando l’isolamento di alcune zone e valorizzando la nostra presenza nel contesto universitario. Perché è un investimento sulla formazione, sul lavoro e sulla qualità della vita. In questo processo, è fondamentale ricordare il ruolo dell’esecutivo, ovvero della Giunta comunale, che ha il dovere istituzionale di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio.

Quando un tema viene portato e discusso in Consiglio, come in questo caso, l’Amministrazione o lo boccia o lo approva e in quel caso ha l’obbligo morale e politico di attivarsi per tradurlo in azioni concrete. Altrimenti, il dibattito istituzionale resta sterile e lontano dalla realtà”.

Il servizio per l’Unical non è l’unico tema che il consigliere Luciani ha portato all’attenzione del Consiglio. Tra le proposte più significative ci sono:
Il rilancio della pietra rosa di Mendicino, un patrimonio storico, culturale ed economico che può rappresentare una leva importante per il futuro del nostro territorio;
L’adozione di un regolamento per la protezione dei dati dei cittadini, un atto di responsabilità e tutela in un’epoca in cui la gestione dei dati personali è centrale per la democrazia e la trasparenza; E oggi, l’attivazione di un servizio intracomunale per l’UNICAL, che guarda al futuro delle giovani generazioni e al diritto allo studio.
Sono temi diversi, ma uniti da un filo rosso: la volontà di costruire una Mendicino più moderna, giusta e vicina ai bisogni reali delle persone.

IL TESTO DELLA MOZIONE

Mozione consiliare del consigliere comunale Luciano Luciani per l’attivazione di un servizio intercomunale di trasporto universitario verso l’Università della Calabria (UNICAL)

Premesso che:
L’Università della Calabria (UNICAL), situata nel Comune di Rende, rappresenta il principale polo universitario della regione, frequentato ogni anno da migliaia di studenti provenienti da tutto il territorio calabrese;
Diversi studenti residenti nei Comuni collinari adiacenti (tra cui Mendicino, Marano Principato, Marano Marchesato, Cerisano e San Fili) frequentano quotidianamente l’UNICAL, affrontando difficoltà logistiche legate alla frammentazione dei collegamenti e alla necessità di cambiare autobus a Cosenza;
La mancanza di un servizio di trasporto diretto penalizza soprattutto gli studenti con difficoltà economiche e incide negativamente sull’accessibilità al diritto allo studio, oltre che sulla qualità della vita degli studenti pendolari;

Considerato che:
È possibile, attraverso la collaborazione intercomunale e il coinvolgimento degli enti sovracomunali, attivare un servizio di navetta intercomunale a favore degli studenti universitari, collegando direttamente i Comuni interessati con il Campus di Arcavacata;
Tale servizio, oltre a rispondere a un’esigenza concreta e urgente, favorirebbe:
la mobilità sostenibile;
il contrasto all’abbandono degli studi universitari;
l’attrattività del territorio per studenti fuorisede;
Esistono fondi regionali e comunitari (es. PR Calabria FSE+ 2021–2027) dedicati al diritto allo studio e alla mobilità, e strumenti già attivati dalla Regione Calabria in convenzione con l’UNICAL;
Il Comune di Mendicino può svolgere un ruolo attivo nel coordinamento di un’iniziativa condivisa, insieme ai Comuni limitrofi e agli enti competenti;

Il Consiglio Comunale di Mendicino
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:
1. A farsi promotori dell’istituzione di un tavolo intercomunale tra i Comuni di Mendicino, Marano Principato, Marano Marchesato, Cerisano e San Fili, con l’obiettivo di progettare un servizio navetta dedicato agli studenti universitari;
2. A coinvolgere attivamente l’Università della Calabria e la Regione Calabria, al fine di individuare modalità di finanziamento, strumenti di gestione (es. convenzioni, co-progettazione) e risorse disponibili per l’attivazione del servizio;
3. A verificare, mediante gli uffici comunali, la presenza e il numero di studenti universitari residenti a Mendicino, per stimare il fabbisogno e strutturare il servizio in modo proporzionato e sostenibile;
4. A lavorare, in sinergia con gli altri Comuni aderenti, alla redazione di un progetto unitario, da candidare a eventuali bandi pubblici o strumenti di finanziamento regionale/nazionale, con particolare attenzione a:
garantire gratuità per studenti con ISEE basso;
offrire tariffe calmierate per tutti gli altri;
predisporre un monitoraggio costante del servizio;
5. A riferire periodicamente in Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento del percorso, garantendo massima trasparenza e partecipazione.

Il presente atto, una volta approvato, sarà trasmesso per conoscenza ai Sindaci dei Comuni coinvolti, all’Università della Calabria e alla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

Presentata da:
Luciano Luciani

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

concorso-scuola

Concorso dirigenti scolastici sotto accusa: ‘criticità e irregolarità’, dalla Calabria scatta la querela

Calabria
COSENZA - "Ulteriori, fitte ombre" si addensano intorno al concorso ordinario per Dirigenti scolastici, bandito ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194...

Aggressione brutale con tirapugni nella notte di San Lorenzo ad un minore, identificato uno...

Calabria
VIBO VALENTIA - Nella notte di San Lorenzo, nella sera tra il 10 e l'11 agosto, nella frazione Bivona di Vibo Marina, durante una...
Pista ciclabile Lorica

A Lorica arriva la pista ciclabile che porta fino a Cagno. Succurro: «Nuovo impulso...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Una pista ciclabile che collegherà Loria con Cagno. È questo il nuovo progetto annunciato dal Comune di San...

Violenta grandinata sul Reventino: danni ingenti alle colture. Coldiretti: «Agricoltura sempre più vulnerabile»

Calabria
CATANZARO - In seguito alla forte grandinata che si è abbattuta ieri sull'altopiano del Reventino, tra i comuni di Decollatura e Soveria Mannelli, in...
carabinieri controlli

In prova ai servizi sociali per molestie tempestava di telefonate un’altra donna, arrestato 47enne

Calabria
VERBANIA - Un uomo di 47 anni, in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri di Verbania per nuovi episodi di molestie...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37008Area Urbana22256Provincia19750Italia7995Sport3844Tirreno2889Università1449
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

concorso-scuola
Calabria

Concorso dirigenti scolastici sotto accusa: ‘criticità e irregolarità’, dalla Calabria scatta...

COSENZA - "Ulteriori, fitte ombre" si addensano intorno al concorso ordinario per Dirigenti scolastici, bandito ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194...
Autovelox
Italia

Autovelox a rischio spegnimento: il Mit lancia l’operazione verità e prepara...

ROMA - Entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del ministero delle infrastrutture, una applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi...
Pd Cosenza
Area Urbana

Il PD Cosenza completa la Direzione provinciale e avvia il percorso...

COSENZA - "Mercoledì 13 agosto si è tenuta l’Assemblea provinciale del Partito Democratico di Cosenza, un momento importante di confronto e di rilancio in...
Area Urbana

Controesodo estivo sull’A2, traffico intenso tra Cosenza e Montalto: transitati oltre...

ROMA, 17 AGO - A partire da venerdì 15 e fino alle 12.00 di domenica 17 agosto sono stati complessivamente registrati oltre 23,5 milioni...
Pippo-Baudo_Catania-calcio
Sport

Catania in campo col lutto al braccio contro il Crotone: «Per...

CATANIA - In occasione della gara di questa sera tra Crotone e Catania, per la coppa Italia di serie C, i rossazzurri siciliani scenderanno...
pronto-soccorso-dulbecco
Calabria

Picchi di accesso in pronto soccorso, criticità alla Dulbecco. La replica:...

CATANZARO - "Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” continua a garantire, anche in questa fase caratterizzata da un significativo aumento della popolazione e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA