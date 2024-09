Civica Benemerenza al Colonnello Ferrara che ha guidato i Bersaglieri di Cosenza in Kosovo

COSENZ A- Nel corso di una partecipata cerimonia tenutasi nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, alla presenza delle autorità cittadine, il Sindaco Franz Caruso ha conferito la Civica Benemerenza al Colonnello Francesco Ferrara, Comandante del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza che, dopo oltre due anni di permanenza nella città dei Bruzi, si appresta a lasciare l’attuale incarico per andare a ricoprire la posizione di Capo di Stato Maggiore della Brigata Garibaldi. La cerimonia è stata preceduta e conclusa dall’esibizione della fanfara del Primo reggimento Bersaglieri che in apertura ha eseguito l’Inno di Mameli.

“E’, quella odierna – ha detto il Sindaco Franz Caruso in apertura del suo intervento – un’altra, importante e significativa occasione nella quale l’istituzione comunale intende conferire uno dei più alti riconoscimenti nel quale è racchiuso l’apprezzamento di una intera città al Colonnello Ferrara che si è particolarmente distinto nella sua attività professionale ed umana, al servizio della comunità e che con la nostra istituzione ha stabilito da subito intensi rapporti di collaborazione e amicizia. Ogni congedo – ha aggiunto Franz Caruso – reca in sé attimi di malinconia e di rimpianto, soprattutto quando, al di là delle formalità e della ritualità di cerimonie come questa, quel che più conta è il ricordo che si lascia laddove si è operato, così come l’intensità dei rapporti che durante questa permanenza si sono costruiti e cementati. Nel caso del Colonnello Ferrara, il rapporto che si è instaurato con l’Amministrazione comunale è sicuramente contrassegnato da una serie di occasioni di confronto e di dialogo che non solo hanno avvicinato tra loro le istituzioni che rappresentiamo, ma anche le nostre rispettive persone, sì da farci percepire in ogni circostanza che la stima reciproca stava crescendo e, con essa, anche una bella amicizia”.

Il primo cittadino si è poi soffermato sul significato intrinseco del riconoscimento conferito al Colonnello Ferrara. “Questo riconoscimento – ha aggiunto – vuole esprimere la gratitudine dell’Amministrazione comunale nei confronti del Colonnello Francesco Ferrara per il prezioso contributo offerto con il suo Reggimento nel rafforzare, grazie all’impegno profuso e alle azioni portate a termine, il legame tra le Forze Armate e la società civile, incarnando i più alti ideali al servizio della Patria. Con il suo costante impegno alla guida del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza – ha rimarcato ancora Franz Caruso – il Colonnello Ferrara ha, infatti, rappresentato un vero e proprio collante tra le Forze Armate e la città di Cosenza”.

Le qualità del Colonnello Ferrara sono state sintetizzate nel decreto di conferimento della Civica Benemerenza del quale è stata data lettura nel corso della cerimonia di Palazzo dei Bruzi dalla portavoce del Sindaco, Francesca Perrelli: “nell’esercizio delle sue funzioni, il Comandante del Primo Reggimento Bersaglieri ha sempre dimostrato un elevato senso del dovere e una spiccata dedizione, distinguendosi per l’impegno straordinario, la professionalità e il coraggio, emersi, con grande rilievo, nella missione in Kosovo, durante la quale ha portato in alto il nome della città di Cosenza”. Il Sindaco ha inoltre ricordato anche gli eccellenti risultati operativi che il Primo Reggimento ha fatto registrare durante la guida del Colonnello Ferrara. “Un Reggimento che, rappresentando un punto di riferimento per i valori di solidarietà, sacrificio e spirito di corpo che da sempre contraddistinguono i Bersaglieri, ha dimostrato, in un contesto complesso e delicato come quello kosovaro, tutta la sua eccellente organizzazione ed operatività, garantendo la sicurezza e la stabilità in un territorio segnato da profonde tensioni”.

Franz Caruso ha indicato anche uno dei più grandi pregi ascrivibili al merito del Colonnello Ferrara, l’aver guidato un pezzo importante dell’esercito ancorato a Cosenza, in Kosovo, divenendo quasi una sorta di ambasciatore di Cosenza nei Balcani. “Francesco Ferrara ha – aggiunto ancora il primo cittadino – dimostrato in più occasioni un attaccamento profondo alla città, proprio attraverso la presenza attiva dell’esercito a Cosenza, delineando quel legame oramai inscindibile tra la città dei Bruzi e i fanti piumati. Non va sottaciuto – ha ricordato, inoltre, Franz Caruso – l’apporto che il Primo Reggimento ha dato alla città in occasione del Natale 2023, quando la fanfara dei Bersaglieri, che oggi salutiamo per la sua presenza anche qui a Palazzo dei Bruzi, ha allietato la festa più importante dell’anno con la sua esibizione lungo l’isola pedonale, suscitando unanime apprezzamento in tutti i cosentini”. Poi il Sindaco ha richiamato alla memoria alcune delle visite rese alla caserma del Primo Reggimento durante la sua sindacatura e nel corso delle quali ha ricevuto sempre una calorosissima accoglienza: nel giugno del 2022 quando omaggiò la storia del Primo Reggimento, in occasione del suo 186° anniversario dalla fondazione e il 20 gennaio di quest’anno, quando salutò le ragazze e i ragazzi in partenza proprio per l’importante missione in Kosovo.

Franz Caruso in quella circostanza consegnò al Colonnello Ferrara la mascotte ufficiale del Comune: il lupetto portafortuna “Bruzio”, destinato idealmente a tutti i partecipanti alla missione. “Fu anche quello – ha concluso il Sindaco – un momento di particolare commozione, così come con lo stesso sentimento saluto il Comandante Ferrara augurandogli il meglio per il suo nuovo e impegnativo incarico come Capo di Stato Maggiore della Brigata Garibaldi. Oggi il Colonnello Ferrara ci saluta e si congeda da noi, ma noi vogliamo ricordarlo con il gesto concreto del conferimento della Civica Benemerenza, attraverso il quale vogliamo iscrivere il suo nome nell’elenco delle illustri personalità che hanno prestato la loro meritoria opera al servizio della comunità. Grazie, Colonnello Ferrara, per tutto quello che ha fatto per la città e i cosentini. La porteremo sempre nei nostri cuori. Arrivederci a presto”.

Il colonnello Ferrara assegnato a Cosenza 20 anni fa

Nel prendere la parola subito dopo, il Colonnello Ferrara ha ricordato la data della sua prima assegnazione a Cosenza: era il 25 settembre del 2004. “Fui assegnato a Cosenza 20 anni fa – ha detto. In 20 anni sono stato a Cosenza per 10 anni non continuativi, prima con il grado di tenente, poi con la seconda riassegnazione ero, nel frattempo, diventato capitano. Quindi una nuova riassegnazione da tenente colonnello, per poi assumere i gradi di colonnello. Se ho fatto carriera a Cosenza – ha aggiunto Ferrara – lo devo al Primo reggimento Bersaglieri e al 18° Reggimento da cui quello attuale deriva. Durante questi anni- ha ricordato ancora Ferrara – Cosenza è cresciuta, attorno alla nostra caserma “Settino”, in tutti gli aspetti urbanistici ed infrastrutturali. Per me è un grande onore ricevere la civica benemerenza della città di Cosenza, ma devo dedicarla a tutte le donne e gli uomini del Primo Reggimento Bersaglieri che hanno una responsabilità maggiore, quella del rapporto con il territorio, perché siamo identificabili con Cosenza. Siamo portatori di una sorta di marchio di qualità, riconoscibile ovunque andiamo e a prescindere dalle nostre origini. Ce lo portiamo sulla pelle e siamo orgogliosi di esserlo”. Quindi Ferrara ha ricordato un altro dato importante: “il nostro Reggimento è composto dal 40% di nati nella provincia di Cosenza, ma a Cosenza risiede il 60% della nostra forza. Vuol dire che nel corso degli anni tanta gente è rimasta qui e qui ha messo radici con la propria famiglia. Segno che c’è una buona qualità della vita”. Prima di accomiatarsi, ha indirizzato un arrivederci alla città di Cosenza e al Reggimento “dove – ha sottolineato – sono stato benissimo. E si è detto orgoglioso e onorato del riconoscimento ricevuto dal Sindaco.

Al termine dell’intervento del Colonnello Ferrara, si sono avvicendati al microfono, per un saluto, il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, il Questore Giuseppe Cannizzaro, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Andrea Mommo e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Giuseppe Dell’Anna,