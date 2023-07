Città unica, l’appello di Antoniozzi: «inserire anche Montalto Uffugo»

COSENZA – «Chiedo che i rappresentanti di Fdi in commissione, relativamente al disegno di legge regionale sulla città unica di Cosenza, inseriscano Montalto Uffugo. Si tratta di una realtà troppo importante che renderebbe la grande città alla stregua di una città metropolitana». Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

«Montalto Uffugo ha una popolazione significativa ed è un comune importante – aggiunge Antoniozzi – che confina direttamente con Rende e che ha una connessione con l’area di Arcavacata. Peraltro in quell’area è previsto lo svincolo autostradale – dice Antoniozzi – e questo rafforza la necessità e l’idea di inserirla nel progetto di conurbazione».

Sulla legge regionale, Antoniozzi auspica «un accordo con le opposizioni e con i sindaci. Deve essere questo lo spirito costruttivo ma, nello stesso tempo, non può esserci spirito ostruzionistico. È giusto che in commissione vengano enunciati i dubbi giuridici e politici e che si insegua una sintesi, ovviamente laddove sarà possibile. La presenza del referendum e il suo svolgimento, anche nei termini di bilanciamento costituzionale, sono garanzia di sovranità popolare. La necessità di una grande città rende possibile effettuare una opzione seria sul futuro di tante generazioni e sulla possibilità che esse restino in loco. Sono certo che questo disegno potrà incontrare l’adesione democratica dei cittadini».