Città unica: il Comitato pronto a raccogliere firme «se il progetto tornerà in Regione»

COSENZA – “Come Comitato per la città unica se sarà ripresentato il progetto di legge regionale per Cosenza raccoglieremo le firme. Siamo certi che quel referendum, che comunque rispettiamo, sia stato condizionato da una pessima informazione”. Così scrive in una nota il Comitato per la città unica per la fusione di Cosenza-Rende-Castrolibero. “La città unica poteva essere una grande realtà e il progetto presentato dall’on. Giuseppe Graziano e da altri consiglieri regionali era valido e positivo.

Se Graziano e gli altri saranno eletti in Consiglio proporremo loro di ripresentare un progetto di legge che coinvolga i cittadini attraverso una raccolta di firme certificata dai segretari generali e dai soggetti adibiti per legge. Il passaggio del sindaco di Castrolibero nel centrodestra potrebbe essere positivo in questo senso. Né crediamo che l’on. Principe possa rifiutare un dialogo. Non sappiamo se sia vero che Principe voti per Graziano ma se fosse cosi significherebbe che la sua posizione sulla città unica potrebbe essere cambiata”.