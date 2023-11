Città unica, il comitato cittadino incontra i commissari prefettizi in Comune

RENDE (CS) – “In data odierna una rappresentanza del Comitato Cittadino di Rende costituito in merito alla questione della Città Unica Cosenza-Rende-Castrolibero, è stata ricevuta in Municipio dal dott. Santi Giuffrè, Presidente della Commissione Prefettizia che oggi governa la città di Rende. Al dott. Giuffrè, che ci ha accolti con estrema cordialità, abbiamo espresso le nostre considerazioni sulla Proposta di Legge Regionale, illustrato il percorso da noi avviato con la prima Assemblea Popolare e consegnato il documento approvato nel corso della stessa, contenente anche la relazione tecnico-giuridica del prof. D’Ignazio. Al termine della riunione abbiamo ringraziato il dott. Giuffrè per la disponibilità all’ascolto e la particolare sensibilità dimostrata verso la nostra comunità cittadina che i Commissari sono chiamati in questo momento a rappresentare”.

I componenti :

Francesco Adamo, Mario Bartucci, Maurizio Bonofiglio, Alessandro Caia, Amerigo Castiglione, Marinella Castiglione, Pasquale Costabile, Francesca Cufone, Emilio De Bartolo, Clelio Gelsomino, Pierpaolo Iantorno, Massimo La Deda, Fabio Liparoti, Michele Morrone, Innocenzo Palazzo, Lorenzo Principe, Sandro Principe, Mario Rausa, Carlo Scola, Domenico Talarico, Francesco Tenuta, Sergio Tursi Prato, Valdo Vercillo, in rappresentanza di: RendeSì, Rende l’Idea, Missione Rende, La Primavera di Rende, InnovaRende, AttivaRende, Federazione Riformista di Rende, Laboratorio Politico “Carlo Rosselli”, Partito Socialista Italiano di Rende, IdM Rende, Movimento Civico Rende, Aria Nuova-Rende Centro Storico, Associazione La Fenice-Centro Storico