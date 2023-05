Da Cosenza un Consiglio comunale per discutere la fusione con Rende e Castrolibero

COSENZA – Sarà discussa in Consiglio comunale martedì prossimo 9 maggio la proposta di legge regionale sull’istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. L’apposita seduta del civico consesso è stata convocata dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca proprio per il 9 maggio alle ore 9,00. Anche in questa occasione, la massima assemblea cittadina si riunirà nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale di Piazza 15 Marzo, considerata l’attuale indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, interessata, com’è noto, da lavori di riparazione strutturale.

L’eventuale seconda convocazione è prevista per mercoledì 10 maggio alle ore 10,00.