Città unica, Cuzzocrea punta sull’asse «Cosenza – Castrolibero – Rende – Montalto Uffugo»

RENDE (CS) – “La città unica, rappresenta un’Opportunità interessante e, se ben strutturata, fondamentale, ma ancor di più performante sai Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero viene integrato anche il Comune di Montalto Uffugo“. A dirlo in una nota il consigliere comunale di Rende Andrea Cuzzocrea che prosegue: “Perché, a mio parere è fondamentale considerare anche il Comune di Montalto Uffugo e porre tale questione all’attenzione del legislatore?

E’ evidente che nel territorio fra rende e Montalto Uffugo sarà appaltato, mi auguro a breve, il nuovo svincolo autostradale; che le aree industriali di Montalto Uffugo e Rende sono già ben collegate mediante l’asse viario delle Industrie e che tale viabilità può essere sviluppata e collegata alla vicina Cosenza; che a Rende, in area che confina con i territori di Montalto Uffugo è nata e si è sviluppata L’UNICAL, Polo Universitario di conoscenza e cultura di importanza strategica; che la nuova Facoltà di Medicina genera prospettive di interazione fra i vari territori; che il Nuovo Ospedale, al cospetto di una sola e grande Città, necessita della giusta e baricentrica localizzazione e del contributo propositivo di tutti i territori; che il Viale Parco, partendo da Cosenza attraversa la città di Rende e raggiunge i confini della vicina Montalto Uffugo e che come tale con una progettazione condivisa diventerebbe una importante arteria stradale di collegamento; che la programmazione di uno sviluppo ed espansione urbanistica futura può avvenire, soprattutto, in direzione Nord.

L’obiettivo deve essere quello di creare una grande Città che si sviluppi e cresca, anche con le prospettive di sviluppo a Nord, lungo le sponde del Crati, continuando di fatto il processo di crescita già avviato tantissimi anni fa dai comuni interessati.

Dare attuazione alla nascita di un grande territorio che si sviluppa su un asse portante (Cosenza Castrolibero – Rende – Montalto Uffugo), significa finalmente, annunci, convegni ed iniziative prettamente elettorali a parte, dare inizio fattivo a quei processi di integrazione dei servizi e di sviluppo dei territori, in una logica di Sostenibilità, Pianificazione e Programmazione, partendo dalla configurazione attuale, ove, in realtà, i territori di Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto Uffugo sono già nei fatti collegati.

Per altro, guardando a quelle che sono le Infrastrutture ed i Servizi Integrati da programmare, in parte, già in discussione nell’Area Urbana, quali Nuovo Ospedale, Metropolitana, Facoltà di medicina, Centro per il trattamento e la valorizzazione dei Rifiuti, Impianti da fonti rinnovabili, Comunità Energetiche, Servizi legati al Settore dei trasporti, della Cultura, dei Servizi Sociali, dello Sport ed altri, dobbiamo prendere consapevolezza che questo periodo, e solo per pochi anni ancora, ci dà l’opportunità di utilizzare i Fondi del PNRR , messi a disposizione dall’Europa. Quale migliore occasione per finalmente utilizzare i Fondi per Infrastrutture e Servizi Integrati che coinvolgano questo importante territorio e creino le giuste condizioni per i processi di sostenibilità, innovazione e gestione integrata?

Penso – precisa Cuzzocrea – all’opportunità di passare dalle animate e divergenti discussioni ad una reale programmazione di un Piano Strutturale Associato, facendo sì che lo stesso possa rappresentare il punto forte di una concertata e condivisa pianificazione dello sviluppo e della crescita dei territori di questa nuova grande Città. Ritengo che ciò possa rappresentare, finalmente, un passo avanti di concretezza e fattività rispetto a quanto è stato sempre ben detto, ma fino ad oggi mai attuato.

E’ giusto e sacrosanto che le parti politiche e l’associazionismo impegnato in politica, esprimano la loro opinione, anche dissentendo e mettendo in evidenza elementi ed aspetti negativi di una tale configurazione. Ma, ritengo, sia altrettanto giusto che rispetto alle positività ed alle negatività che la costituzione della Città Unica può generare, è necessario avviare le necessarie analisi, consultazioni e confronti, anziché proporre sbarramenti o addirittura comitati per il No, senza i necessari e preventivi approfondimenti. Ed allora, superata e metabolizzata questa fase di approccio negativo e dissenso affrettato, io ritengo che si debba andare avanti, avendo rispetto anche e soprattutto di tutti coloro che evidenziano aspetti negativi e differenze, ma sono disponibili all’analisi, al confronto ed alla concertazione e non fermarsi dinanzi a coloro che invece diventano protagonisti solo quando si devono opporre a nuove prospettive e nuove idee di governo dei territori.

Qualche Collega Consigliere poneva la questione di eventuali penalizzazioni per Sindaci e Consiglieri Comunali. Rispetto a ciò mi sento di affermare che le penalizzazioni di qualche Consigliere o Sindaco devono passare in secondo piano, poiché gli interessi generali e le prospettive di sviluppo dei territori debbono prevalere SEMPRE.

Per concludere, ritengo che il tutto si debba fare nel rispetto di quelle che sono le logiche di democrazia e di condivisione, con l’obiettivo di creare una Grande Città che deve rappresentare il più importante polo urbanistico, economico, sociale e culturale della Provincia di Cosenza.

Auspico – conclude Cuzzocrea – che i Consiglieri Regionali, sottoscrittori di questa importante proposta di Legge e gli altri componenti del Consiglio Regionale, prendano in considerazione l’estensione della Città Unica anche a Montalto Uffugo e si facciamo promotori dell’ integrazione, mediante apposito emendamento, della proposta di legge presentata e che, ai fini della necessaria legittimazione da parte dei territori, venga posta in essere la giusta diffusione e l’attivazione di tutti i processi di comunicazione e di concertazione, con i vari attori presenti nei singoli territori interessati”.