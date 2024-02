Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero: Sì o No? Cosa pensano i cittadini – VIDEO

COSENZA – Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero, cosa ne pensano i cittadini? La nostra redazione è andata in missione sul territorio, per tastare il terreno su una questione che sta tenendo banco ormai da diversi mesi. La futura e potenziale fusione dei tre centri urbani infatti, non nasce sotto una buona stella, tra molteplici polemiche politiche che la fanno da padrona e che coinvolgono diversi livelli istituzionali.

Sulla nomenclatura del nuovo Comune sono state fatte già tre proposte: potrebbe chiamarsi “Cosenza”, “Cosenza Rende e Castrolibero” o “Nuova Cosenza”. I tre nomi sono emersi qualche giorno fa durante la seduta della Commissione regionale affari istituzionali, ma la decisione finale sarà affidata ai residenti dei tre centri dell’area urbana cosentina.