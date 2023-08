Città unica, Cosenza Futura per il sì: «più finanzaimenti e assunzioni con la fusione»

COSENZA – “In consiglio regionale non c’erano solo Orlandino Greco ed i “Principiani” di Rende, ma anche altri rappresentanti di diverse associazioni territoriali favorevoli al progetto di unificazione tra Cosenza Rende e Castrolibero. In rappresentanza della Associazione Cosenza Futura il sottoscritto Insieme al dott.Antonio Chiappetta, ha esposto e documentato le ragioni del si”. A scriverlo in una nota l’avvocato Fabrizio Falvo.

La ragione principale è che i tre centri urbani sono già una unica realtà consolidata in cui i residenti si sentono cittadini di un unico capoluogo. Poi i tanti finanziamenti che la costituzione di una città di oltre cento mila abitanti riceverebbe dallo Stato da investire sul territorio con unico sindaco e consiglio comunale rappresentano un un’argomento decisivo. Un solo piano urbanistico, una sola gestione dei tributi, dei trasporti, delle infrastrutture ecc… significa in termini di razionalizzazione della spesa e dell’ organizzazione un’ altra freccia nell’arco della proposta di legge.

Per non parlare – conclude Falvo – della possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato. Chi dice di no lo fa per tutelare rendite di posizione anacronistiche ! Andiamo avanti decisi verso il referendum e vediamo se i cittadini sono favorevoli o no alla nuova grande città”.