“Città di Castrolibero”: concorso letterario di Poesia e Racconti Brevi, domani la premiazione

Oltre cento opere in gara tra poesie e racconti brevi da tutta Italia e dall’estero. Un evento culturale promosso dall’associazione “La Bottega degli Hobbies”. Musica, premi e parole per valorizzare l’arte e la creatività

CASTROLIBERO (CS) – Un appuntamento per gli amanti della letteratura e della poesia. Domani venerdì 27 settembre, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice della sala multimediale dell’ex chiesa di San Giovanni, nel cuore del centro storico di Castrolibero, si terrà la Cerimonia di Premiazione della I^ Edizione del Concorso Letterario Nazionale e Internazionale di Poesia e Racconti Brevi “Città di Castrolibero”.

L’evento, promosso dall’Associazione di promozione sociale “La Bottega degli Hobbies” e fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale, rappresenta un importante traguardo per la cittadina calabrese, capace di attrarre voci poetiche e narrative non solo da tutta Italia ma anche dall’estero. Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi autori, chiamati a esprimersi attraverso tre sezioni:

Sezione A: Poesia in lingua italiana, edita o inedita, a tema libero;
Sezione B: Poesia in vernacolo e nei dialetti italiani con traduzione in italiano;
Sezione C: Racconto breve.

A valutare le opere, una giuria d’eccezione presieduta dal poeta Angelo Canino e composta da figure di spicco del mondo scolastico e letterario: Maria Grazia Coccimiglio, Maria Bloise, Antonio Simarco, Filippo Scalzi, Maria Isa Perrone e Rosa Leale.

La premiazione sarà affidata a importanti rappresentanti istituzionali e del tessuto associativo di Castrolibero, tra cui il sindaco Orlandino Greco, l’assessora alla Cultura Nicoletta Perrotti, la presidente dell’associazione Vilma Perrone, il presidente e la coordinatrice del Forum delle Associazioni Massimo Scarpelli e Bruna Primicerio. A condurre la serata sarà la poetessa Elvira Dodaro, con raffinati intermezzi musicali curati dal trio “Alétheia”, composto da Marco Pio Porreca al pianoforte, Maria Grazia Tedeschi alla viola e Elide Costabile al violino. Al termine della cerimonia, spazio alla convivialità con un buffet aperto a partecipanti e invitati, in un clima di scambio e condivisione.

La Bottega degli Hobbies

Fondata oltre vent’anni fa, l’associazione La Bottega degli Hobbies, con sede a Castrolibero in via Pio IX n. 10, rappresenta un punto di riferimento per la promozione culturale, sociale ed educativa nel territorio. Oltre a eventi letterari e artistici, è attiva in ambiti di solidarietà, offrendo supporto a persone in difficoltà, anziani, minori, disabili e famiglie fragili. L’appuntamento di domani si configura dunque non solo come un omaggio alla scrittura, ma come un vero e proprio atto di valorizzazione della cultura come bene comune.

