“Cinema a Cosenza e provincia tra gli anni ’50 e ’60 del ‘900”, mostra all’Archivio di Stato

COSENZA – L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con ÇÎNÉRGÏE, un progetto di rete che unisce le associazioni “I Cinefamelici”, “Cineforum Falsomovimento”, “Centro culturale Cinepresi”, e vari appassionati di cinema con l’intento di promuovere iniziative di divulgazione culturale incentrate sul cinema di qualità.

“Goodbye Lynch”

L’evento inaugurale della mostra, in programma domenica 9 marzo dalle 16:00 alle 21:00, include un omaggio speciale al regista David Lynch. L’Archivio di Stato di Cosenza e ÇÎNÉRGÏE, dedicano un’esposizione multimediale e una giornata evento ad un grande maestro che con i suoi film, e non solo, ha lasciato un’eredità artistica importantissima per migliaia di appassionati in tutto il mondo. Un’occasione unica per unire cinefili, esperti del settore e artisti in una celebrazione della sua arte inconfondibile.

Durante l’inaugurazione, i saluti istituzionali della Direttrice dell’Archivio di Stato, la Dott.ssa Maria Spadafora. Per l’occasione Roy Menarini, critico e docente di cinema all’Università di Bologna interverrà con un prezioso contributo video sull’opera di Lynch. L’evento offrirà un’esperienza immersiva con varie performance artistiche: Musica dal vivo, Dj-set, Live painting, Laboratori, Defilè e Reading a tema. Verranno inoltre proiettati estratti della filmografia del regista ed alcune delle sue opere meno conosciute: Corti, Videoclip e Spot.

L’Archivio di Stato di Cosenza, con il suo splendido chiostro e la sala conferenze, offre la cornice perfetta per questa esposizione che ripercorre la storia del cinema nel territorio attraverso Documenti, Locandine e Manifesti d’epoca provenienti dal Fondo Questura e dal Fondo Prefettura. Un’opportunità unica per appassionati, studenti e curiosi di scoprire l’evoluzione del cinema a Cosenza e in provincia tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. ÇÎNÉRGÏE, grazie alla collaborazione della Cineteca di Bologna e di numerosi artisti, arricchirà il percorso espositivo con: Locandine, Costumi, Illustrazioni, Dipinti, Incisioni, Fotografie, Poesie, Citazioni e Saggi dedicati e/o ispirati da David Lynch.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 aprile. Dal lunedì al venerdì 09:00-13:00. Lunedì e mercoledì 15:00-16:30. Per ulteriori informazioni 0984 791790 – 0984 793120