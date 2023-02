Ci lascia l’imprenditore Maurizio Chiappetta, fondatore della nota concessionaria cosentina

RENDE – È scomparso, nella sua amata città, a causa di un brutto male, l’imprenditore Maurizio Chiappetta. A darne il triste annuncio è stata la famiglia e tutto il gruppo Chiappetta: “questa azienda nasce dai sacrifici, dall’impegno e dalla passione che Maurizio, insieme ai suoi cari, ha impiegato per un’intera vita. Al centro di tutto, il grande attaccamento verso il territorio e la sua amata famiglia: valori che è riuscito a trasmettere negli anni a noi tutti facendo diventare ogni giorno non una semplice giornata lavorativa ma una preziosa lezione di vita. La sua scomparsa – scrive il gruppo – lascia un profondo vuoto in tutti noi e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

Tutta la redazione di Quicosenza e di RLB si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi di Maurizio per la sua scomparsa. Alla famiglia Chiappetta giungano le nostre più sentite condoglianze per la perdita di un professionista corretto e competente quale Maurizio ha dimostrato di essere in ogni occasione. Sarà ricordato non solo per l'instancabile e costante contributo che, da imprenditore, ha operato sul territorio ma e soprattutto per la persona rispettosa e ricca di valori che ha dimostrato di essere per tutta la sua vita. Molto colpiti dalla tragica notizia, alla sua famiglia ed a tutto il suo gruppo, giunga il nostro abbraccio e il nostro profondo cordoglio.