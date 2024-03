Chiusura reparto prevenzione crimine, i sindacati di Polizia hanno incontrato la presidente Succurro

COSENZA – Dopo l’incontro di sensibilizzazione di Cetraro, sulla paventata chiusura del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Nord di Rende, come previsto da un piano di ridimensionamento ministeriale nazionale, alla presenza di rappresentanti istituzionali, autorità civili e religiose, i sindacati di Polizia hanno incontrato la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro. Nel corso dell’incontro i rappresentanti sindacali hanno fatto presente alla presidente Succurro, come un provvedimento del genere abbasserebbe di molto la percezione della sicurezza da parte dei cittadini i quali necessitano di una presenza significativa dello Stato sul territorio, specie in una provincia come quella di Cosenza che con i suoi 150 comuni è una delle più estese del Paese.

