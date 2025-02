Chiusura Centro ‘R.Lanzino’, la Fondazione Giacomo Mancini offre la propria sede

- Advertisement -

COSENZA – “La Fondazione Giacomo Mancini è vicina e solidale al Centro Anti Violenza “Roberta Lanzino di Cosenza” e fin da subito segue con preoccupazione e in stretto contatto con il CAV la vicenda che ha portato alla sospensione delle attività a causa dell’improvvisa e immotvata mancanza di operatività della loro sede – così è scritto in una nota della FGM”. Lo scrive in una nota la Fondazione Giacomo Mancini.

“Dopo 12 anni di attività a supporto di tante donne che si affidano al CAV per uscire da situazioni di violenza, il prosieguo di questa meritoria attività rischia di essere compromesso. Ed è per questo che la FGM offre la disponibilità della propria sede al CAV nell’attesa che le istituzioni preposte propongano una soluzione adeguata e tempestiva. Non è accettabile che le donne che hanno trovato al CAV ascolto e protezione siano lasciate sole. Per questo la FGM c’è. E oltre a ribadire la propria solidarietà, la FGM – conclude la nota – mette subito a disposizione la propria sede al CAV per tutto il tempo necessario affinchè possa proseguire nella meritoria attività a supporto delle donne vittime di violenza”.