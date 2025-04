Chi sarà il prossimo sindaco di Rende? Il primo sondaggio di Quicosenza premia Principe al primo turno

- Advertisement -

RENDE – Chi sarà il prossimo sindaco di Rende? I cittadini rendesi, dopo due anni di commissariamento, in seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazione mafiosa, ritorneranno alle urne il 25 e il 26 maggio per eleggere il nuovo primo cittadino. Rende, lo ricordiamo, è la terza città della Calabria per reddito pro capite più alto. Sul suo territorio si trovano importanti aziende e l’Università della Calabria, uno dei campus più importanti del Paese, che oltre a ricevere continui riconoscimenti, negli ultimi tempi sta “ingaggiando” come docenti, veri e propri luminari nei loro rispettivi settori.

Il futuro di Rende: il primo sondaggio

Per questo e tanto altro, la cittadina d’oltre Campagnano, ha sempre avuto un ruolo strategico per l’intera area urbana, la Provincia di Cosenza e l’intera Calabria rappresentando a livello regionale un modello innovativo dal punto di vista urbanistico. Ora, dopo il periodo di commissariamento, ci sarà bisogno di un sindaco che si metta subito al lavoro per rilanciare la città di Rende e riportarla al ruolo che le compete. A 4 giorni dalla presentazione delle liste dei candidati a sindaco e al Consiglio comunale, abbiamo deciso di effettuare un primo sondaggio tra i cittadini di Rende per cercare di capire, almeno in questa primissima fase di campagna elettorale, la loro intenzione di voto nei prossimi 25 e 26 maggio.

Il prossimo sindaco di Rende? Per il 57% sarà Sandro Principe

Su 240 persone contattate attraverso un metodo di campionamento che ha previsto una raccolta di feedback sui soli candidati a sindaco (40 persone non si sono espresse), il 13% ha risposto che voterà Giovanni Bilotti, sostenuto dalle liste Generazione, Progressisti Democratici e Partecipazione Rende, il 6% voterà Rossella Gallo, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e Sinistra Democratica.

Il 24%del campione si è espresso per il candidato del centrodestra Marco Ghionna, sostenuto da 6 liste: Fratelli D’Italia, Noi Moderati, Rende Azzurra, La Rende che vuoi, Futuro e Prima Rende.

Infine, il 57% si è espresso in favore di Sandro Principe, sostenuto anche lui da sei liste: Rende Riformista, Insieme per Rende, Rende Avanti, Innova Rende, Avanti Rende Libera e Italia del Meridione che vincerebbe così al primo turno. Tra le duecento persone che hanno dichiarato le loro intenzioni di voto, nessuna si è espressa a favore del candidato civico, Luciano Bonanno, sostenuto dalla lista, Libertà in Movimento.