«Che fine ha fatto il progetto di svincolo a Sud della A2 a Cosenza?»

COSENZA – “Il sindaco di Cosenza dovrebbe impegnarsi e raccordarsi con l’Anas e la Regione Calabria per conoscere lo stato del progetto di svincolo a Sud della città di Cosenza, oggi più che mai necessario sia per risolvere la situazione del traffico veicolare che ogni giorno si determina all’ingresso del capoluogo e sia per fare tornare la zona di Donnici e del Centro storico nuovamente centrale nello schema urbano”. A scriverlo in una nota è Fabrizio Falvo, ex consigliere comunale e provinciale di Cosenza e Presidente associazione Cosenza Futura.

“Tale progetto esiste e,se non ricordiamo male, era inserito all’interno di un più vasto schema di raccordo con la statale che da Cosenza conduce in Sila ; ergo,se attuato, sarebbe uno snodo importantissimo anche per alleviare il traffico nelle strade interne cittadine ,costruendo una vera e propria variante che dall’autostrada permetterebbe di svincolare direttamente da una parte verso la Sila e la zona ionica e dall’altra verso il mare Tirreno. Cosa aspetta il comune di Cosenza a riprendere questo vecchio progetto, magari rielaborandolo e riadattandolo alle attuale esigenze,approfittando degli ingenti finanziamenti del PNRR???

Perchè non si forma subito un gruppo di lavoro, – precisa Falvo – unitamente all’Anas ed alla regione, per rielaborare e presentare il progetto al Ministero competente ,onde attingere ai finanziamenti? Non si può perdere tempo .Questo è il momento giusto per realizzare quei progetti,compreso quello dello svincolo a sud di Cosenza,che sono vitali per la crescita della città ,non soltanto sotto il profilo infrastrutturale. Attendiamo risposte soddisfacenti – conclude Falvo – dichiarando di essere disponibili a collaborare, nell’interesse esclusivo dei cosentini”.