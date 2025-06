Centro storico di Cosenza, al via i lavori del CIS: divieti su corso Telesio fino al 10 luglio

- Advertisement -

COSENZA – Partiranno lunedì 23 giugno i lavori previsti dal CIS per la riqualificazione degli spazi pubblici e dei sottoservizi nel centro storico di Cosenza. Per consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza, la Polizia Municipale ha disposto divieti di sosta e transito su Corso Telesio e nelle strade adiacenti, validi fino al 10 luglio.

L’ordinanza della Polizia Municipale istituisce dalle ore 7,30 di lunedì e fino alle ore 18,00 di giovedì 10 luglio, il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, su Corso Telesio, nel tratto compreso tra via Galeazzo di Tarsia e Piazza Duomo, e, sempre su Corso Telesio e nello stesso tratto, il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi di cantiere e gli autorizzati.

La circolazione degli stessi viene disciplinata: con il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e con la strada senza uscita, con manovra d’ingresso e d’uscita esclusivamente dall’intersezione con via A. Serra.

Il provvedimento della Polizia Municipale istituisce sempre dal 23 giugno al 10 luglio, il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, e il divieto di transito veicolare, su Corso Telesio, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Piazza Parrasio. Nel tratto di Corso Telesio, compreso tra Piazza Parrasio e via A. Serra sono, nello stesso periodo, istituiti il divieto di sosta su ambo i lati e il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi di cantiere e gli autorizzati.

Anche in questo caso, la circolazione è disciplinata con il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e con la strada senza uscita, con manovra d’ingresso e d’uscita esclusivamente dall’intersezione con via A. Serra. Infine, l’ordinanza della Polizia Municipale istituisce il senso unico di marcia su Via Galeazzo di Tarsia e sul Ponte Galeazzo di Tarsia nella direzione che da Corso Telesio arriva a Corso Plebiscito. Resta libera la circolazione pedonale su appositi percorsi debitamente segnalati e protetti da parte dell’impresa esecutrice. Nell’ambito della selezione dei veicoli autorizzati alla circolazione nelle aree sottoposte a limitazione sono ricompresi i veicoli in soccorso ed emergenza, in servizio tecnico urgente, quelli dei fornitori di servizi pubblici essenziali, dei residenti e dei commercianti.