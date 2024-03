Celebrazione in Cattedrale per i 25 anni di ordinazione episcopale di mons. Nunnari

COSENZA – Domani alle 18, la celebrazione per il 25° di Ordinazione Episcopale di monsignor Salvatore Nunnari, Arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano. Nella Cattedrale di Cosenza l’Arcivescovo Metropolita monsignor Giovanni Checchinato presiederà una concelebrazione eucaristica alla quale saranno presenti i sacerdoti, i religiosi, e autorità civili e militari e tutte componenti del popolo di Dio.

Nato a Reggio Calabria l’11 giugno 1939, mons. Nunnari, compie gli studi nel seminario arcivescovile di Reggio e nel seminario regionale Pio XI della stessa città. Il 12 luglio 1964 è ordinato presbitero a Reggio Calabria dall’arcivescovo Giovanni Ferro. Ha conseguito la Licenza in teologia Pastorale presso l’Ignatianum di Messina. Giornalista pubblicista e Consigliere Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana per dodici anni, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria. Lavora nelle parrocchie reggine in momenti molto difficili della storia della Città e nel 1983 diventa parroco della parrocchia di Santa Maria del Divin Soccorso, che guida fino al 1999, ricoprendo nel frattempo gli incarichi di presidente della Commissione per la pastorale per il lavoro e per i problemi sociali e quello di vicario episcopale per il coordinamento della pastorale diocesana.

Il 30 gennaio 1999 papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi- Conza-Nusco-Bisaccia; il 20 marzo 1999 riceve l’ordinazione episcopale dall’arcivescovo Vittorio Luigi Mondello, co-consacranti gli arcivescovi Serafino Sprovieri e Mario Milano. Il 1º maggio prende possesso dell’arcidiocesi. Membro della Commissione per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza episcopale italiana.

Il 18 dicembre 2004 papa Giovanni Paolo II lo nomina Arcivescovo metropolita di Cosenza- Bisignano; succede a Giuseppe Agostino, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 26 febbraio 2005 prende possesso dell’arcidiocesi, nella cattedrale di Cosenza. Il 29 giugno riceve il pallio di Metropolita, nella basilica di San Pietro in Vaticano, da papa Benedetto XVI. Il 10 agosto 2010 papa Benedetto XVI lo nomina amministratore apostolico, sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis, dell’eparchia di Lungro dopo le dimissioni dell’eparca Ercole Lupinacci; mantiene il suo incarico fino all’11 maggio 2012.

È stato consigliere d’amministrazione della Fondazione San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena della Conferenza episcopale italiana. L’11 ottobre 2011 vicepresidente della Conferenza Episcopale Calabra; il 7 ottobre 2013 ne diviene Presidente fino alle dimissioni di Arcivescovo di Cosenza per raggiunti limiti di età nel 2015.