COSENZA – “Un bilancio estremamente positivo, grazie al lavoro realizzato a tutto campo”. E’ il giudizio del comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza, il colonnello Giuseppe Dell’Anna, sull’operato dell’ultimo anno, della Guardia di finanza nella provincia bruzia, in occasione delle celebrazioni del 249mo anniversario della fondazione del corpo, svoltesi nella caserma “Domenico Fazio”.

Cerimonia presieduta dal comandante regionale, il Generale di Divisione, Guido Maria Geremia. Risultati che hanno riguardato l’individuazione di evasori totali, lavoratori in nero, furbetti del reddito di cittadinanza, reati di bancarotte fraudolente. Una su tutte che merita una menzione particolare, è stata l’operazione reset, per il numero delle persone coinvolte e per l’ammontare dei beni, 75 milioni di euro, sequestrati nella sola provincia di Cosenza.