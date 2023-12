Celebrata a Cosenza la 38^ Giornata internazionale del volontariato

COSENZA – La 38^ Giornata internazionale del volontariato è stata celebrata a Cosenza, Capitale Italiana del Volontariato 2023. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali civili, militari e religiose. Ad aprire i lavori, in videoconferenza, per un saluto istituzionale, il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

Per Chiara Tommasini, presidente nazionale del CSV, per la città di Cosenza e per il volontariato cosentino, è stato un anno incredibile, dove si sono accesi dei riflettori all’interno delle comunità impegnate nel Terzo Settore, sul senso di donare se stessi e le proprie competenze, il proprio tempo e a volte anche le proprie risorse economiche per non girarsi dall’altra parte di fronte a chi ha bisogno”.

Una celebrazione, quella di ieri sera, che ha segnato anche il cambio di testimone tra Cosenza e Trento che nel 2024 oltre a diventare capitale italiana del volontariato sarà anche capitale europea del Volontariato.