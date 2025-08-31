HomeArea Urbana

Cattedrale di Cosenza: al via il Settenario per la Madonna del Pilerio, patrona della città

Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio

COSENZA – Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, in vista della festa liturgica della Natività della beata vergine Maria. Lungo il settenario le celebrazioni saranno ogni giorno alle ore 8 e alle ore 18.

Organizzata, nelle diverse giornate, anche una Peregrinatio dell’immagine mariana nei quartieri del centro storico Bruzio. Il 4 settembre, presieduta da Mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza – Bisignano, si terrà la celebrazione nel corso della quale si svolgerà il rito dell’istituzione di nuovi lettori. Alla sera della stessa giornata del 4 settembre, alle ore 21, si terrà un pellegrinaggio e un omaggio alla Madonna del Pilerio organizzato dai frati Minori cappuccini nell’ambito dell’iniziativa “Chiamiamoci Speranza”, dedicata ai giovani della diocesi.

Il 7 settembre la santa Messa sarà animata dalla fraternità degli Amici di Gesù Buon Pastore, che vivono l’esperienza missionaria nel convento di San Francesco di Paola a Casali del Manco – località Pedace. Alle ore 19 ci sarà una fiaccolata per le strade del centro storicoL’8 settembre, giorno della festa, la Messa delle ore 11 sarà presieduta da mons. Leonardo Bonanno, vescovo emerito di San Marco Argentano – Scalea. Alle ore 18 la santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo, mons. Checchinato, con la partecipazione del Capitolo e dei parroci della città.

