COSENZA – Si intitola ‘Catrame‘ ed è già disponibile in tutti gli store digitali. E’ la nuova canzone di Eraldo Corti, calabrese, originario di Montalto Uffugo. Il cantautore cosentino, artista dallo stile ricercato, ha realizzato in collaborazione con Annarita Borrelli, in arte La Prof, una canzone fatta di immagini per descrivere la condizione di chi vive un amore tossico, che entra nel concetto della dipendenza negativa e aiuta a comprendere che solo con la forza di volontà e chiedendo aiuto, si può uscire da quel vortice. Un ritornello liberatorio pensato al plurale: noi che sappiano fare le pentole ma non i coperchi, noi che camminiamo sui cocci delle nostre vite, insieme sovvertiremo il sistema malato.

Ritmo e suoni energici e parole che si incrociano in un piacevole percorso che cattura ad ogni ascolto. La musica di Eraldo Corti è impreziosita e dall’arrangiamento coinvolgente e curato di Joe Santelli che oltre alla direzione artistica, si è occupato anche dell’esecuzione e della produzione musicale. Notevole nel brano, la voce e il controcanto di Annarita Borrelli, in arte La Prof, che dona a Catrame un tocco di femminilità e delicatezza.

Eraldo Corti

Inizia a scrivere poesie all’età di nove anni, e allo stesso tempo ad apprendere e fare sue, le prime nozioni di musica. L’incontro con la chitarra acustica lo porta ad individuare nella canzone quella che diventerà la sua forma di espressione artistica ideale. Nel ’91 ha partecipato, in qualità di autore dei testi ed interprete, alla realizzazione del LP “un minuto senza correre” per una piccola etichetta discografica. Continua a scrivere ed a suonare ma solo nel 2022 torna in studio per la pubblicazione dell’EP “d’Amuri” con l’etichetta Officine 33 Giri. Nello stesso anno, con il brano “Il salmone”, è tra i finalisti del premio Brassens e raggiunge un ottimo posizionamento al premio Gianmaria Testa.