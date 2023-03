Catasto degli scarichi a Rende, Granata chiede sinergia con la Procura di Cosenza

RENDE – Non si ferma l’attività del catasto degli scarichi per la “Gestione tecnica, operativa ed amministrativa di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di Depurazione sito in c.da Coda di Volpe del comune di Rende, nonché delle reti di collettamento consortile e opere annesse”.

Su indirizzo del Presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata, il responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Oreste Citrea ha richiesto la produzione della documentazione relativa allo scarico in pubblica fognatura a numerose aziende e in questi giorni sta pervenendo una numerosa documentazione amministrativa presso gli uffici del Consorzio Valle Crati che i dipendenti preposti stanno analizzando.

“La nostra attività continua – spiega Granata – ma questo non basta. Ci vuole una piena sinergia con la Procura della Repubblica di Cosenza, l’Arma dei Carabinieri, l’Arpacal e la polizia Provinciale per fare un’azione congiunta contro chi commette i reati ambientali“.