Catanzaro: assolto imprenditore cosentino. Era accusato di falsità in cambiali

CATANZARO – La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto un imprenditore di Cosenza, inizialmente condannato a due anni di reclusione per falsità in cambiali dal Tribunale di Cosenza nel 2022.

L’imprenditore cosentino assolto con formula piena

La sentenza di condanna, emessa dal giudice monocratico, Fulvia Piro, è stata ribaltata grazie agli avvocati Laura Mangiardi e Pierluca Bonofiglio, che hanno convinto la Corte ad assolvere l’imprenditore con formula piena per non aver commesso il fatto.

La Corte d’Appello si è pronunciata sull’assoluzione piena

La decisione assume una particolare importanza perché, pur essendo ormai maturata la prescrizione del reato, la Corte ha scelto di pronunciarsi sull’assoluzione piena, restituendo così all’imputato una sentenza definitiva di innocenza. Nel corso del processo di primo grado erano stati ascoltati ex dipendenti dell’imprenditore, la parte civile e consulenti tecnici.

Per l’imprenditore si chiude un lungo capitolo giudiziario

Testimonianze che avevano portato alla condanna, al contrario della Corte d’Appello che ha ribaltato il verdetto precedente. Per l’imprenditore cosentino si chiude così un lungo capitolo giudiziario, con una pronuncia che fa chiarezza sul suo ruolo nei fatti contestati e rappresenta una vittoria significativa anche sotto il profilo morale.