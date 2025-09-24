HomeArea Urbana

Catanzaro: assolto imprenditore cosentino. Era accusato di falsità in cambiali

La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto con formula piena l'imprenditore cosentino, ribaltando la condanna inflitta nel 2022. Una decisione che chiarisce la sua innocenza nonostante la prescrizione già maturata

Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto un imprenditore di Cosenza, inizialmente condannato a due anni di reclusione per falsità in cambiali dal Tribunale di Cosenza nel 2022.

L’imprenditore cosentino assolto con formula piena

La sentenza di condanna, emessa dal giudice monocratico, Fulvia Piro, è stata ribaltata grazie agli avvocati Laura Mangiardi e Pierluca Bonofiglio, che hanno convinto la Corte ad assolvere l’imprenditore con formula piena per non aver commesso il fatto.

La Corte d’Appello si è pronunciata sull’assoluzione piena

La decisione assume una particolare importanza perché, pur essendo ormai maturata la prescrizione del reato, la Corte ha scelto di pronunciarsi sull’assoluzione piena, restituendo così all’imputato una sentenza definitiva di innocenza. Nel corso del processo di primo grado erano stati ascoltati ex dipendenti dell’imprenditore, la parte civile e consulenti tecnici.

Per l’imprenditore si chiude un lungo capitolo giudiziario

Testimonianze che avevano portato alla condanna, al contrario della Corte d’Appello che ha ribaltato il verdetto precedente. Per l’imprenditore cosentino si chiude così un lungo capitolo giudiziario, con una pronuncia che fa chiarezza sul suo ruolo nei fatti contestati e rappresenta una vittoria significativa anche sotto il profilo morale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Edicole votive Cosenza Vecchia

Restaurate due edicole sacre nel cuore di Cosenza vecchia: segni di fede e identità...

Area Urbana
COSENZA -  Le icone sacre non sono soltanto opere d’arte: custodiscono la memoria religiosa, sociale e artistica di una comunità. Nei vicoli di Cosenza Vecchia,...
Statale 106 investito

Investito da un’auto sulla statale 106 a Marina di Gioiosa: anziano muore in ospedale

Calabria
LOCRI (RC) - È morto all'ospedale di Locri , V. J. di 85 anni, vittima di un grave incidente stradale che si è verificato...
provincia di Cosenza - piazza 15 marzo

Concorso “blindato” alla Provincia di Cosenza: Cgil e Fp Cgil evidenziano nuove irregolarità

Area Urbana
COSENZA - La CGIL e la Funzione Pubblica CGIL continuano a denunciare con fermezza le gravi irregolarità che stanno emergendo nella gestione del cosiddetto...
impiegato-pubblico

Nuove assunzioni nei Comuni: si cercano operatori con diploma, licenza media ed elementare

Italia
COSENZA - Nuove assunzioni nei Comuni: sono aperte fino al 30 settembre le candidature al Maxi Avviso ASMEL per le assunzioni di laureati, diplomati...
scontro pulmann simeri crichi ss 106

Scontro tra due pullman sulla Statale 106: a bordo circa 100 passeggeri, in gran...

Calabria
SIMERI CRICHI (CZ) - Mattinata di paura sulla Strada Statale 106 Jonica, nel comune di Simeri Crichi, nel Catanzarese, dove si è verificato un...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37444Area Urbana22550Provincia19928Italia8041Sport3878Tirreno2972Università1474
-->
Dario Rondinella
Altri Articoli di Dario Rondinella

Leggi ancora

caterina perri
Provincia

San Giovanni in Fiore: Caso Congi, la moglie a Schlein «voglio...

SAN GIOVANNI IN FIORE – Al termine del suo comizio a San Giovanni in Fiore, Elly Schlein ha incontrato Caterina Perri, la moglie di...
perdita acqua archi sambiasi cosenza
Area Urbana

Cosenza: in via Archi di Sambiasi, perdita d’acqua da oltre due...

COSENZA - Nella storica cornice del quartiere San Francesco d’Assisi, a pochi passi dalla bellissima scalinata che collega via Archi di Sambiasi a Corso...
Centro Famiglia 3.0
Area Urbana

A Rende nasce il Centro Famiglia 3.0: supporto alle famiglie e...

RENDE – E’ stato presentato a Rende dal sindaco Sandro Principe e dell’assessore al Welfare Daniela Ielasi, il Centro Famiglia 3.0. Il progetto prenderà...
Pietrafitta celebra San Rocco
Provincia

Pietrafitta celebra San Rocco con il tradizionale rito della “cuccìa”

PIETRAFITTA (CS) – Domani il borgo presilano di Pietrafitta, celebrerà  una delle sue ricorrenze più sentite: la festa di San Rocco, che quest’anno vedrà...
inaugurazione anno accademico
Area Urbana

Unical: inaugurazione anno accademico, Attanasio: “la Calabria ha grandi potenzialità di...

RENDE – Dal primo ottobre all’Università della Calabria, come ha annunciato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico, un’altra...
inaugurazione anno accademico UniCal
Area Urbana

Rende: inaugurazione anno accademico UniCal, crescono le iscrizioni e la sanità...

RENDE - Era emozionato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università della Calabria. Una inaugurazione che giunge al...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA