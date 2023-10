Castrolibero: tampona l’auto dell’ex e provoca un incidente, 32enne arrestato per maltrattamenti

CASTROLIBERO (CS) – I Carabinieri di Cosenza hanno arrestato un 32enne cosentino, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della locale Repubblica, per maltrattamenti in famiglia. I militari della Sezione Radiomobile sono prontamente intervenuti a Castrolibero quando l’uomo, a bordo della propria aauto, aveva più volte tamponato l’autovettura in uso al coniuge, da cui era separato, provocando un sinistro stradale.

La donna, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza, è sottoposta alle cure del caso. L’indagato è risultato positivo all’alcol test e, quindi, la patente di guida gli è stata ritirata e l’autovettura, a lui in uso, sottoposta a sequestro amministrativo. In esito ai successivi accertamenti, è emerso che la donna aveva subito ulteriori e reiterate vessazioni tali da lederne l’integrità fisica e morale.