Castrolibero, storie di coraggio e determinazione al convegno su ‘La forza delle donne’

CASTROLIBERO (CS) – Grande partecipazione all’appuntamento incentrato sulle donne, sulla forza, il coraggio e la determinazione di tante figure femminili impegnate nel mondo del lavoro, dalle banche e all’economia in generale, passando per i contesti del giornalismo e dello sport. L’iniziativa ha coinvolto appieno gli studenti presenti e tutti i partecipanti.

La discussione ha visto gli interventi della dirigente scolastica Maria Gabriella Greco, orgogliosa di ospitare presso la propria scuola un evento così significativo, di Carmela Nicoletti – segretaria UST Cisl Cosenza, di Mario Loreto Via – Segretario Generale First CISL di Cosenza e delle donne chiamate a raccontare la propria storia: Gabriella Pastore – vice direttrice generale BCC Mediocrati, Patrizia Ordasso – responsabile relazioni industriali Intesa San Paolo e Anna Noto – HEAD of Compliance ING BANK FRANCE.

Non solo numeri che testimoniano quanto ancora le donne, capaci di produrre business al pari degli uomini e con grandi doti umane e empatiche, arranchino a ricoprire ruoli aziendali apicali, tutt’ora inferiori rispetto ai ruoli maschili, ma anche testimonianze di giovani professioniste sportive come la silana Rosalba Forciniti – campionessa di Judo alle Olimpiadi 2012 e Flavia Miceli, campionessa nazionale di Squash che hanno fatto da motivatrici ai ragazzi in sala, invitandoli a coltivare i propri sogni.

E di sogni realizzati si è parlato anche con le giornaliste Lidia Baratta – del Quotidiano Linkiesta e Giusy Fasano, redattrice del Corriere della Sera (che ha anche coordinato i lavori). Quest’ultima, con note ironiche mai banali, ha raccontato di quanto ha creduto nella sua professione anche quando faceva l’operaia per mantenersi. Donne forti e tenaci, da Sud a Nord Italia, prova che la perseveranza porta sempre buoni frutti. Uomo o donna che sia.

Il plauso arriva anche dalle amministrazioni comunali presenti di Castrolibero e Longobucco, rappresentate rispettivamente dagli assessori Anna Giulia Mannarino e Serafino Greco. Un progetto di successo per la segreteria territoriale First Cisl di Cosenza, già a lavoro a sostegno ancora di queste figure e non solo.