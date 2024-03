Castrolibero, screening oftalmologico per gli studenti dell’Istituto Comprensivo

CASTROLIBERO (CS) – Garantire una migliore salute visiva agli studenti, riconoscendo l’importanza di una diagnosi e trattamento precoci delle problematiche oftalmologiche. E’ questo l’obiettivo di un programma di screening oculistico, promosso da Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale di Castrolibero con delega alle politiche socio-sanitarie, che si terrà presso l’Istituto Comprensivo di Castrolibero.

Mannarino sottolinea l’assoluta priorità della salute degli studenti e ringrazia la dirigente scolastica Maria Pia D’Andrea, il direttore del Distretto Sanitario Cosenza/Savuto, Sisto Milito e la dott.ssa Cinzia Valente, del centro di Oftalmologia Sociale per la collaborazione.

“Lo screening oftalmologico è cruciale – spiega Mannarino – perché consente di individuare precocemente eventuali problemi visivi e oftalmologici che potrebbero influenzare negativamente il processo di apprendimento degli studenti”.

La collaborazione tra istituzioni locali e autorità sanitarie è stata fondamentale per il successo di queste iniziative, dimostrando l’impegno per il benessere di tutti i giovani della comunità. “Queste azioni – conclude la consigliera – testimoniano l’impegno costante e la sinergia tra me e il sindaco per assicurare una vita sana e felice a tutti i residenti di Castrolibero, inclusi i nostri studenti”.