Castrolibero, scontro tra auto e moto: ferito un giovane

CASTROLIBERO (CS) – Incidente stradale questo pomeriggio a Castrolibero, zona Andreotta. Secondo cause in corso di accertamento, un’automobile si è scontrata con una moto. Sul posto l’ambulanza Misericordia del 118, che ha soccorso i feriti – che secondo quanto si apprende non versano in gravi condizioni ma avrebbero riportato solo lievi ferite. Il giovane centauro è stato comunque trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza per accertamenti sanitari. A causa del sinistro si sono creato lunghe code sul ponte che collega la città di Cosenza a quella di Castrolibero.

