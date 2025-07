Castrolibero saluta Giona Lagana, la giovane promessa del calcio verso la Juventus

- Advertisement -

CASTRILIBERO – Castrolibero si stringe con orgoglio attorno a Giona Lagana, giovane talento calcistico che porta con sé i valori e la passione della sua comunità. Giona ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili di una scuola calcio di Cosenza. Il suo talento non è passato inosservato e ben presto è stato notato dalla Segato-Juventus di Reggio Calabria, che lo ha accolto con grande attenzione e determinazione.

L’interesse per il ragazzo è arrivato fino ai più importanti club europei, ma è stata la Juventus a dimostrare maggiore pazienza e cura, seguendo Giona con attenzione e aspettando che raggiungesse l’età minima di 14 anni per poter firmare il suo primo contratto professionistico. Ora Giona si appresta a iniziare una nuova e decisiva avventura con la società bianconera, portando con sé l’orgoglio di Castrolibero.

Annamaria Buono, Vicepresidente del Consiglio Comunale con delega a Giovani e Sport, ha sottolineato come “Giona rappresenti un modello di dedizione e passione per i giovani della nostra comunità, un motivo di grande orgoglio”. Il consigliere comunale Aldo Figliuzzi ha aggiunto: “Seguiamo con interesse il percorso di questo giovane atleta, certi che saprà portare in alto il nome di Castrolibero”.

Il sindaco Orlandino Greco ha infine dichiarato: “Il Comune di Castrolibero sarà sempre vicino a Giona, sostenendolo in ogni fase della sua crescita sportiva e personale”. Con il sostegno della sua comunità alle spalle, Giona Lagana è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia, con la speranza di portare il nome di Castrolibero sempre più in alto.