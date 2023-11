Castrolibero: prevenzione oncologica, protocollo d’intesa tra Comune e OncoMed

CASTROLIBERO – Dopo un proficuo incontro tra il primo cittadino Orlandino Greco, la delegata alle Politiche Socio Sanitarie, Anna Giulia Mannarino e la presidente dell’associazione OncoMed, Francesca Caruso, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa di notevole rilevanza tra il Comune di Castrolibero e OncoMed. Anna Giulia Mannarino consigliera con delega alle politiche socio sanitarie sottolinea l’importanza di tali iniziative per la comunità locale e l’efficace sinergia tra il sindaco e la sua figura. “Le terapie sono indubbiamente importanti, ma la prevenzione è fondamentale – afferma Mannarino. – Questi incontri e progetti contribuiscono a promuovere la cultura della prevenzione, un valore imprescindibile per la nostra società civile”.

“Lo studio medico OncoMed, ha come obiettivo primario la cultura della prevenzione. Oggi continua la – Mannarino – sappiamo che la prevenzione ha dei costi, a volte alti, che purtroppo non tutti possono affrontare. E non stiamo parlando solo dei cosiddetti “nuovi poveri”, ma anche la famiglia di un operaio che paga un fitto di casa e con figli a carico, può essere definito indigente e affrontare una serie di visite specialistiche può risultare molto difficile per queste famiglie. La struttura di OncoMed perciò, è un presidio operativo significativo nella nostra provincia, a servizio delle famiglie bisognose”.

L’Amministrazione comunale, mette sempre al primo posto il bene dei suoi cittadini. Questo protocollo di collaborazione rappresenta un passo significativo per il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini. “Insieme al sindaco, continueremo a lavorare instancabilmente per garantire servizi sanitari di qualità e sostenere iniziative che promuovano il benessere dei nostri cittadini”.