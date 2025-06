Castrolibero: paura per un incendio in via Barbaro, minacciate abitazioni e spazi verdi

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – Grande apprensione nel pomeriggio di ieri a Castrolibero, dove un incendio è divampato in via Barbaro, minacciando abitazioni e spazi verdi e creando forte preoccupazione tra residenti e passanti. Il primo e decisivo intervento è stato effettuato dagli operatori della Protezione Civile di Castrolibero, che si sono attivati con prontezza e professionalità per contenere l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il loro tempestivo arrivo ha impedito che il rogo si estendesse ulteriormente.

Poco dopo, sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento e bonifica, riportando la situazione sotto controllo e scongiurando danni ben più gravi. L’intervento congiunto tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza di una rete di emergenza efficiente e ben organizzata a livello comunale. La sinergia tra i due corpi ha permesso di gestire l’incendio in modo rapido e ordinato, evitando pericoli maggiori.

Sull’accaduto è intervenuto anche il vicesindaco di Castrolibero, Ciccio Serra, con delega alla manutenzione e al decoro urbano, che ha dichiarato: “La nostra Protezione Civile ha dimostrato ancora una volta competenza, prontezza e spirito di servizio. In situazioni come questa, ogni minuto è prezioso e il loro intervento tempestivo ha fatto davvero la differenza. Come Amministrazione siamo impegnati a garantire mezzi, risorse e supporto continuo a chi lavora ogni giorno per la sicurezza del territorio”.

L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Castrolibero hanno voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni di spegnimento. Il loro impegno quotidiano rappresenta una garanzia concreta per la sicurezza del territorio e un esempio di dedizione al servizio pubblico. Non sono stati segnalati feriti né danni strutturali gravi, ma resta alta l’attenzione sul fronte della prevenzione incendi, anche in vista dell’estate e delle alte temperature che aumentano il rischio di nuovi focolai.