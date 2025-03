Castrolibero: ITS Cadmo Academy, alta formazione e intelligenza artificiale al centro del percorso formativo

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – Apparecchiature informatiche, tecnologicamente avanzate e utilizzo dell’intelligenza artificiale: l’Istituto Tecnologico Superiore Cadmo Academy ha avviato nella sede di Castrolibero, con grande partecipazione e interesse dei nuovi iscritti, il corso biennale di alta formazione post diploma “Software Developer”. L’area tecnologica n. 10 (“Tecnologia dell’Informazione, della Comunicazione e dei Dati”) è quella di riferimento.

I riconoscimenti per il lavoro svolto non sono tardati ad arrivare: l’ITS Cadmo Academy è, infatti, l’unico Istituto Tecnologico Superiore destinatario, su scala nazionale, del Progetto “IMPAR-AI”: Intelligenza Artificiale (IA) per il Potenziamento dell’Apprendimento”, fortemente voluto dal ministro Valditara. Attraverso il Corso “Software Developer”, al quale sono ancora aperte le scrizioni, i giovani studenti dell’ITS Cadmo Academy di Castrolibero acquisiscono un’alta specializzazione nelle nuove tecnologie, le competenze tecniche più richieste dalle aziende e hanno l’opportunità concreta di immettersi nel mondo del lavoro. La stretta sinergia instaurata tra ITS Cadmo, mondo delle aziende e Università, attraverso la partnership con l’Unical, mira proprio a realizzare queste finalità.

I corsi ITS Cadmo, di durata biennale, permettono di conseguire il diploma di V livello riconosciuto a livello europeo, l’abilitazione per l’insegnamento tecnico pratico nelle scuole statali e di ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti in caso di iscrizione a un percorso universitario. Il percorso biennale è articolato su 1800 ore. Di queste, 1080 ore sono dedicate a lezioni d’aula di tipo laboratoriale, con gli interventi delle qualificate aziende partner NTT Data, Revelis, Dvl System, e 720 ore di stage nelle stesse aziende e in altre. Complessivamente nelle sedi di Castrolibero, Lamezia Terme e Soverato, i Corsi ITS Cadmo Academy, ai quali si può accedere con il diploma di istruzione secondaria superiore o laurea, formano le seguenti figure: Software Developer, Cyber Security, Programmatore 4.0.