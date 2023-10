Castrolibero: insediata la Commissione per il Capitale Naturale, primo esempio in Italia

CASTROLIBERO (CS) – Si è insediata ufficialmente nel Comune di Castrolibero, la Commissione Speciale per il Capitale Naturale. Previa convocazione dei componenti della Commissione speciale, Pandolfi Teresa, Gao Gianfranco, Misasi Giovanni, Poneri Maria Teresa e Costabile Pasquale, si è tenuta nella sede Municipale di Castrolibero, la prima riunione alla presenza del sindaco Orlandino Greco, che si è conclusa con la nomina del Presidente della Commissione dott. Giovanni Misasi e della vicepresidente, d.ssa Teresa Pandolfi.

Capitale Naturale

Concetto introdotto nella legge n. 221 del 28 dicembre 2015, rappresenta una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita. Il termine è utilizzato per descrivere elementi naturali da cui derivano benefici significavi, dei “servizi ecosistemici”.

L’impegno della Commissione speciale consisterà nella costruzione di un modello che mira a massimizzare il Capitale Naturale nell’organizzazione di un insediamento al momento dell’attuazione della pianificazione urbana, con l’obiettivo di misurare attraverso indicatori fisici, geometrici e vegetazionali, le prestazioni del verde urbano per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Si valuterà tramite gli indicatori stabili, la sostenibilità e la qualità della vita nel Borgo, al fine di migliorare il contesto e l’impatto ambientale locale che è fondamentale per sostenere il benessere della comunità, valutando l’implementazione delle Nature-based solutions (NBS) e adottando, come strumento metodologico, l’approccio degli ecosystem services che, secondo la definizione data dalla Valutazione degli Ecosistemi del Millennio (MEA), sono i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano.

La sostenibilità ambientale e lo sviluppo ecosostenibile per il benessere della comunità dovrà essere basato inoltre sul Principio DNSH (Do No Significant Harm: Non arrecare un danno significavo), nel senso che ogni attività nel borgo non dovrà arrecare danno alla salute degli abitanti, alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, all’economia circolare. Il Comune di Castrolibero, inserito all’interno della rete del Progeo Borgo del Benessere, è il primo Comune a livello nazionale ad aver istuito l’innovava Commissione Speciale per il Capitale Naturale.