Castrolibero, il comune si aggiudica il bando per l’assegnazione di un Pick-Up alla Protezione Civile

CASTROLIBERO (CS) – La Protezione Civile è da sempre un organo fondamentale per le città che si affidano ad esso per problematiche sul territorio mettendo in atto le proprie competenze per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Così facendo anche i cittadini si sentono più sicuri, vedendo con molto favore azioni concrete che combattono le naturali avversità che ledono la quotidianità di una comunità. Ecco, allora, che la Protezione Civile è un avamposto fondamentale per un Comune come quello di Castrolibero, da sempre attento al decoro, alla manutenzione e alla sicurezza all’interno del proprio territorio.

“La Protezione civile è stata una grande conquista per il nostro territorio, fornendola sin da subito di una sede appropriata e cercando di farla crescere in poco tempo, tanto da diventare punto di riferimento per tutta l’area urbana limitrofa: da Marano a Rende fino a Cosenza”. Racconta Ciccio Serra – vice Sindaco di Castrolibero -. E continua. “La grande notizia è che il Comune di Castrolibero è riuscita ad aggiudicarsi il bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito, alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile inscritte nell’elenco territoriale della Regione Calabria, di un PICK-UP 4×4, completo di allestimento scarrabile antincendio. Un risultato incredibile che ci onora davvero e ci rende più consapevoli di questo grande percorso intrapreso. Un percorso fatto di tanta attenzione per la formazione dei volontari con corsi in materia di protezione civile e una preparazione sempre attenta e curata in ogni dettaglio. E chiude.

“Per far capire a tutti l’importanza di questa assegnazione del Pick-Up, c’è da dire, che fino adesso potevamo fare solo attività di pattugliamento e avvistamento di incendi con segnalazione ai Vigili del Fuoco. Oggi, invece, saremo in grado di intervenire grazie al mezzo con allestimento antincendio e grazie alla preparazione dei nostri volontari unito ad un abbigliamento preposto”. Gli fa eco il Sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco: “un altro traguardo importante é stato raggiunto, in materia di sicurezza, da questa Amministrazione e dal suo “gruppo Comunale di Volontariati di protezione civile”, sotto la guida del vicesindaco Francesco Serra, il quale, ha fortemente creduto e successivamente contribuito in maniera determinante insieme al Comandante della Polizia Municipale Antonio Plastina alla nascita della Associazione”.