CASTROLIBERO (CS) – E’ in programma per il prossimo mercoledì 31 maggio, alle 20.30, all’anfiteatro Vincenzo Tieri di Castrolibero la presentazione del primo album di Francesco Morrone intitolato “Grotte”. Un lavoro registrato per metà nella Grotta delle Capre a San Felice Circeo e poi nello stesso garage dove provavano la mamma e gli zii. Un album interamente suonato con la partecipazione di artisti grandiosi e segnato da temi seminali quali la natura, il viaggio, il sudore, l’amore e l’amicizia; tutto vissuto senza risparmiarsi.

All’evento, in programma per le ore 21:00 in via Fausto Gullo, 52, Andreotta CS, partecipe-ranno diversi ospiti: Matteo Costanzo, Leo Gassmann, Rosita Brucoli, Rossana de Pace, Bruna An-gelico, Paola Pizzino, Matteo Alieno oltre all’autore anche varie entità del territorio e la partecipazione di varie cariche del comune di Castrolibero che ha contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un live viscerale composto da professionisti del settore: Paolo Pasqua (Synth), Andrea Principato (Chitarre), Claudio Smilzo (Sax), Altea Graziadio (Tromba), Federica Siciliani (Cori), Mattia De Lu-ca (Cori), Salvatore Tricanico (Cori), Martina Iantorno (Violoncello), Anna Raspa (Flauto traverso), Alessandro D’amico (Percussioni), Gianpasquale Blefari (Basso), Francesco Morrone (Chitarra e vo-ce); Produzione dell’evento a cura di Marley Session e Hanabi Italia.