Castrolibero: festa per i 105 anni della signora Antonietta Reda, alla Casa di Riposo Villa Flora

CASTROLIBERO (CS) – Festeggiati ieri, 9 maggio, presso la Casa di Riposo Villa Flora di Castrolibero, i 105 anni della signora Antonietta Reda. Un evento speciale che ha visto la partecipazione di una rappresentanza del Centro Anziani ‘Isabella Quintieri’, di alcuni cittadini di Castrolibero e ai volontari dell’Associazione “Viviamo in Positivo – VIP Cosenza”, che con la loro allegria e animazione hanno contribuito a rendere unica questa giornata.

“Sono stata onorata di essere presente a un evento così significativo. Festeggiare 105 anni di vita è un’occasione che ci invita a riflettere sulla bellezza di ogni giorno, sull’importanza della comunità e sul valore di momenti come questi, che ci ricordano la forza dei legami e della condivisione”, ha dichiarato Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale di Castrolibero con delega alle politiche sociali, famiglia, terza età e politiche sociosanitarie. “Essere qui, accanto alla signora Antonietta, agli ospiti e agli operatori della struttura, è stato emozionante. Momenti come questo ci fanno capire quanto sia preziosa la vita e quanto sia fondamentale essere vicini gli uni agli altri”.

Durante la celebrazione, la signora Antonietta ha ricevuto con gioia un mazzo di fiori e regali simbolici, segno dell’affetto di tutti i presenti. Il pomeriggio è proseguito con un buffet di dolci, canti e balli, che hanno reso l’atmosfera ancora più festosa. La signora Antonietta, visibilmente commossa, ha espresso il suo sincero ringraziamento per l’affetto ricevuto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai proprietari Minnicelli e a tutto il personale di Villa Flora, che ogni giorno si dedicano con cura e attenzione agli ospiti della struttura. Inoltre, è stato espresso un sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo momento così speciale e significativo. “Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante non solo festeggiare i momenti più significativi della vita – ha concluso Anna Giulia Mannarino – ma anche essere sempre presenti gli uni per gli altri. La vicinanza, il rispetto e l’affetto per i più anziani arricchiscono le nostre esistenze e sono la base di una comunità che cresce insieme”.