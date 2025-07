Castrolibero dice “stop alle truffe”, incontro rivolto agli anziani per prevenire i raggiri

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – Un incontro pubblico per informare, prevenire e proteggere. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comune di Castrolibero, in collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Cosenza, in programma venerdì 11 luglio alle ore 19:00 presso la Sala delle Associazioni. L’appuntamento – giunto alla seconda edizione – rientra nell’ambito della campagna #StopAlleTruffe, ed è dedicato in particolare alla prevenzione delle truffe agli anziani e dei reati contro il patrimonio, fenomeni che, soprattutto durante il periodo estivo, fanno registrare un preoccupante aumento.

Interverranno Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero; Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale con delega alle Politiche Sociali e il luogotenente Alessandro Lato, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castrolibero.

La sicurezza parte dall’informazione

“Questo incontro vuole essere un’occasione concreta per aiutare i nostri cittadini, in particolare gli anziani, a riconoscere e prevenire truffe e inganni sempre più diffusi – ha dichiarato il Consigliere comunale Anna Giulia Mannarino. – L’attenzione e la vicinanza delle istituzioni sono fondamentali per costruire una comunità più consapevole e protetta”.

L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza, con l’invito speciale rivolto a familiari, caregiver e persone anziane. Un gesto di attenzione e vicinanza concreta da parte dell’amministrazione comunale, che continua a promuovere azioni a tutela dei più fragili. Difendersi è possibile: basta sapere come.