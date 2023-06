Castrolibero, dal 3 luglio il campo estivo per 60 bambini e adolescenti

CASTROLIBERO – Special Summer Camp 2023 partirà lunedì 3 luglio e si protrarrà fino al 4 agosto e, in un seconda fase, dal 4 all’8 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 dalle 14; sono previste gite fuori porta (mare, montagna, visite guidate per conoscere la storia del territorio), attività laboratoriali con associazioni del territorio e tante altre attività.

Tra gli eventi da segnalare i tre pomeriggi con spettacoli teatrali in paese, un momento di crescita da affiancare a quelli di svago che renderanno per tutti l’estate un po’ più lunga e certamente meno monotona: il tutto all’insegna del divertimento ma anche della cultura e della consapevolezza, per prepararsi ad un nuovo anno scolastico con il giusto bagaglio didattico e umano.

«Grazie ai fondi comunali oltre che ministeriali permetteremo a tutti i partecipanti di fruire gratuitamente delle gite e della merenda», commenta Anna Giulia Mannarino, consigliera con deleghe alle Politiche sociali. «Si tratta di un importante servizio ai bambini – aggiunge – ma anche alle famiglie, che dopo il successo dell’anno scorso possono garantire ai più piccoli momenti ludici oltre che formativi e di socialità partecipata. Sono molto soddisfatta che si riparta con lo stesso entusiasmo e la stessa abnegazione dell’anno scorso, ringrazio il sindaco Orlandino Greco per avere sposato il progetto da me proposto ma anche gli uffici per la fattiva collaborazione e il lavoro fatto affinché tutto possa partire », conclude Mannarino.

Il servizio è rivolto a bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 13 anni residenti a Castrolibero, i posti disponibili sono 60. Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo disponibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali o scaricabili dal sito internet del Comune, devono essere presentate entro martedì 27/06/2023, a mano al Protocollo Comunale dell’Ente (via XX Settembre n° 20) o tramite pec (indirizzo mail: servizisociali.castrolibero@asmepec.it).