Castrolibero, al via le prenotazioni online per i servizi di scuolabus e mensa scolastica

CASTROLIBERO (CS) – Le iscrizioni ai servizi di scuolabus e mensa scolastica potranno essere effettuate esclusivamente online, tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). È questa una delle ultime novità lanciate dal Comune di Castrolibero che punta ad offrire un numero sempre maggiori di servizi online “con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e rendere le procedure più moderne, trasparenti ed efficienti” come fa sapere il Comune in una nota.

Si dirà così addio, da settembre, ai vecchi ticket cartacei ed il pagamento dei servizi sarà eclusivamente online in base alle fasce di reddito già in vigore, che resteranno invariate. Fa sapere ancora il Comue: “Chi fosse ancora in possesso di ticket inutilizzati potrà naturalmente richiedere il rimborso”. Per effettuare le prenotazioni basta accedere alla sezione “Servizi” del sito ufficiale del Comune ed entrare con le proprie credenziali per poter prenotare i servizi.

Prenotazioni online, Ricchio: “modo concreto per stare al passo con i tempi”

Per il servizio scuolabus è previsto un abbonamento mensile, spiega l’amministrazione comunale guidata da Orlandino Greco, mentre per la mensa il pagamento sarà a pasti consumati: “garantendo così una maggiore flessibilità e controllo. Ogni utente potrà infatti verificare in qualsiasi momento la propria posizione direttamente dal portale comunale, evitando file agli sportelli e facilitando la gestione familiare. Il pagamento – si aggiunge – avverrà tramite il sistema PagoPA, nel rispetto delle normative nazionali e con garanzia di sicurezza”.

“Il passaggio al digitale – dichiara Raffaella Ricchio, assessore all’Istruzione del Comune di Castrolibero – non è solo una scelta tecnica, ma un modo concreto per stare al passo con i tempi e offrire ai cittadini servizi più veloci, comodi e trasparenti. Continuiamo a investire sull’innovazione senza perdere di vista il contatto con le famiglie, garantendo assistenza e supporto a chi ne avrà bisogno in questa fase di transizione”.