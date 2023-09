Castrolibero: al via il progetto ‘Anziani alle Terme’, attenzione alla terza età

CASTROLIBERO (CS) – L’amministrazione comunale di Castrolibero ha dato il via al progetto “Anziani alle Terme“, un’iniziativa promossa da Anna Giulia Mannarino, consigliera comunale con delega alle politiche sociali, famiglia e terza età. Un progetto che offre cure termali agli anziani del Comune, garantendo loro un periodo di benessere e cura. Per 12 giorni, gli anziani che hanno oltre i sessanta anni, raggiungeranno le Terme Luigiane a bordo di un pullman e verranno riaccompagnati a Castrolibero al termine dei trattamenti.

“Abbiamo registrato un grande entusiasmo intorno a questo progetto e sono molto soddisfatta per le adesioni ricevute” commenta Anna Giulia Mannarino, che ha voluto personalmente accompagnare il gruppo nel primo giorno di trasferta nello stabilimento termale di Acquappesa.

“Si tratta – ha detto -di una iniziativa che punta a garantire oltre al benessere degli anziani attraverso le cure termali, strumento prezioso di prevenzione e di cura, anche un momento di aggregazione e socialità che sicuramente migliora la loro qualità della vita. Questa amministrazione e in particolare il settore delle politiche sociali – continua – sta investendo moltissimo per assicurare servizi e occasioni di intrattenimento ad una fascia di popolazione particolarmente bisognosa di attenzione e di cura. È per questo – conclude – che mi riempie di orgoglio vedere l’entusiasmo con cui vengono accolte le iniziative proposte”.

A breve, ha anticipato la consigliera, verrà pubblicato l’avviso per la partecipazione ad un altro progetto dedicato alla terza età con un ciclo di cure termali che offre anche la possibilità di pernottare in albergo. “Una grande novità per il nostro Comune – aggiunge Mannarino – che dimostra l’attenzione del settore Politiche sociali verso le necessità e i bisogni di tutti i cittadini”.