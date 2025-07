Castrolibero, al via il nuovo piano di prevenzione e contrasto al randagismo

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – “Estate è spesso sinonimo di abbandono. Proprio nei mesi più caldi, quando le città si svuotano e le famiglie partono, troppi animali vengono lasciati per strada“. È con queste motivazioni che il Comune di Castrolibero ha scelto di contrastare il randagismo attuando un piano di azione che parte nel cuore dell’estate e non a settembre per “contrastare l’emergenza dove nasce, nei comportamenti e nelle scelte quotidiane”.

“Quando si prende un animale – spiega Annamaria Buono, consigliera del Comune di Castrolibero con delega al randagismo – non si sceglie un giocattolo da riporre. Si compie un gesto d’amore, ma anche di responsabilità”. Motivi questi che hanno spinto l’amministrazione comunale a predisporre un nuovo piano comunale di prevenzione e contrasto al randagismo che sarà presentato ufficiamente giovedì 31 luglio alle ore 12 presso la sede municipale del Comune di Castrolibero in via XX Settembre alla presenza del sindaco Orlandino Greco e della consigliera delegata al randagismo Annamaria Buono.

Durante la conferenza verranno illustrate le misure già attive, dalla microchippatura gratuita al rimborso spese per le adozioni, insieme a un calendario di interventi che partiranno da settembre, tra cui una campagna di controllo sul territorio e un progetto per la realizzazione di un Dog Park pubblico. Sarà anche l’occasione, fanno sapere dal Comue “per lanciare un appello ai cittadini: quest’estate, più che mai, abbandoniamo il superfluo, non i nostri amici a quattro zampe“.