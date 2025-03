Castrolibero: al via i lavori della nuova mensa scolastica: potrà ospitare fino a 121 studenti per turno

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – Il Comune di Castrolibero ha avviato i lavori per la realizzazione di una nuova mensa scolastica destinata agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Questo progetto, finanziato con 527.531,41 euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a potenziare l’offerta dei servizi educativi nel territorio. La nuova mensa, che si estenderà su una superficie di 242 mq e potrà ospitare fino a 121 studenti per turno, sarà situata in un’area adiacente alla scuola media. La struttura sarà parzialmente interrata su tre lati, sfruttando un terrapieno esistente, per integrarsi armoniosamente con l’ambiente circostante. La progettazione ha posto particolare attenzione alla sostenibilità, adottando soluzioni tecniche sia strutturali che impiantistiche orientate all’uso razionale dei materiali e dell’energia, garantendo al contempo elevati livelli di comfort per gli utenti.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Perrotti, ha sottolineato l’importanza di questo intervento per la comunità di Castrolibero: “La realizzazione della nuova mensa scolastica rappresenta un passo significativo verso l’ampliamento e il miglioramento dei servizi offerti ai nostri studenti. Questo progetto – ha spiegato – non solo risponde alle esigenze alimentari ed educative dei ragazzi, ma rafforza anche il ruolo della scuola come centro di aggregazione e crescita per l’intera comunità.” Un elemento innovativo del progetto è la realizzazione di una pavimentazione in erba sintetica sulla copertura piana della mensa, accessibile tramite una rampa. Questo spazio aggiuntivo sarà dedicato ad attività ricreative e didattiche all’aperto, offrendo agli studenti un ambiente stimolante e multifunzionale. Con l’avvio di questo cantiere, Castrolibero dimostra il suo impegno nel garantire strutture scolastiche moderne e funzionali, in linea con gli obiettivi del PNRR e con una visione attenta al benessere e alla formazione delle future generazioni.