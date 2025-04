Casting a Rende: per una nuova opera musical, originale e inedita. Le figure richieste

- Advertisement -

RENDE – Le audizioni di terranno giorno sabato 24 maggio prossimo, a partire dalle ore 15:00 (registrazioni) e le audizioni inizieranno a partire dalle ore 16:00 presso la EMMEA Show Academy, in via Milano n.7/9 a Rende. Ecco le figure richieste:

DANZATORI (AMBOSESSI):

– Età anagrafica compresa tra i 18 e 35 anni, età scenica non rilevante;

– Generi di appartenenza: classico, moderno, contemporaneo, latino, street, hip hop. Gradite abilità acrobatiche.

ATTORI (AMBOSESSI):

– Età scenica compresa tra i 18 e 40 anni;

– Gradita abilità e/o velleità canore;

– Gradita comprovata esperienza (anche solo formativa) in teatro musical.

CANTANTI (AMBOSESSI):

– Età scenica compresa tra i 18 e 40 anni;

– Registri ed estensioni vari;

– Gradita comprovata esperienza (anche solo formativa) in teatro musical.

Sarà possibile candidarsi anche per più categorie e il periodo lavorativo sarà dall’autunno 2025 alla primavera 2026. Agli artisti selezionati verrà proposta regolare scritturazione con compenso e versamento contributivi ex ENPALS. Entro il 16 maggio 2025, gli interessati possono inviare una e-mail con la propria candidatura, n. 2 foto (1 primo piano e 1 figura intera), curriculum vitae artistico e contatti, al seguente indirizzo: assopalmo@gmail.com

Il giorno delle audizioni a ciascun candidato verrà richiesto:

Per gli aspiranti danzatori:

– di indossare un outfit di colore scuro (total black, blue navy, smoke gray);

– di preparare una coreografia a propria scelta in base al proprio genere di appartenenza, della durata massima di 3 minuti;

– di preparare una coreografia a scelta della commissione su un brano di genere rock, pop, musical, della durata massima di 3 minuti, inviato via e-mail.

Per gli aspiranti attori e cantanti:

– di indossare un outfit composto da colore chiaro per la parte superiore e colore scuro per quella inferiore (total black, blue navy, smoke gray);

– di preparare a propria scelta:

– Cantanti: brano di genere pop, rock, contemporary R&B, preferibilmente in lingua inglese, durata massima 3 minuti. Gradita l’eventuale scelta di un brano di estrazione musical;

– Attori: monologo estratto da un’opera teatrale contemporanea (commedia, dramma, musical), recitato a memoria. Durata massima, 3 minuti. Non sono particolarmente graditi monologhi di estrazione cinematografica.

A tutti i candidati, a prescindere dalla disciplina si chiede inoltre:

– di dare la propria disponibilità fino alle ore 20:00;

– di portare la base della propria coreografia e del brano da cantare in formato MP3 su chiavetta USB;

– la massima puntualità.