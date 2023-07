Casting a Cosenza: si cercano attori per il film del regista indipendente Garrafa

COSENZA – I casting si terranno il prossimo 13 luglio dalle 17 presso l’Hotel Majorana in Via Maiorana 6/C a Rende. Il regista indipendente Gustavo Garrafa e ‘Il Piccolo Academy’ di Deborah Rocco stanno cercando attori maggiorenni per il loro prossimo film.

Gli interessati devono presentarsi con un breve monologo durante l’audizione. È richiesta la prenotazione inviando una mail a gustavogarrafa82@gmail.com con il proprio curriculum vitae e una foto. Questa è un’opportunità unica per dimostrare il proprio talento e iniziare una carriera nel mondo del cinema. I posti per i casting sono limitati.